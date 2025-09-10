К ой не помни Бъд Спенсър – едрия италиански актьор с добродушна усмивка и железен юмрук, превърнал се в легенда на спагети-уестърните и комедиите редом с партньора си Терънс Хил?

Карло Педерсоли, както е истинското му име, може и да ни напусна през 2016 г., но наследството му продължава да живее – и то не само на екрана. Днес неговият син, Джузепе Педерсоли, известен италиански кинопродуцент, превръща една семейна страст в световен кулинарен феномен: консервираният боб „Бъд Спенсър“. Този продукт, направен по оригинална рецепта на самия актьор, вече е изместил американския боб №1 на фирмата Heinz по продажби в Италия и бързо набира популярност по света.

Консерва

Историята на боба „Бъд Спенсър“ започва на снимачната площадка. В много от филмите си с Терънс Хил, като „Наричат ме Светата Троица“ или „Пазете се, бесни сме“, двамата герои често похапват боб от консерва, придружено от комични сцени и бойни хореографии. „Татко ми разказваше, че някои от тези сцени са снимани по 20 пъти“, споделя Джузепе Педерсоли в интервю за италианския вестник Corriere della Sera. „Казваше, че ако се налага да яде толкова много боб пред камерата, той трябва поне да е вкусен!“ Така, уморен от безвкусните консерви, Карло Педерсоли решава да създаде своя собствена рецепта – богата, пикантна и с онзи италиански чар, който превръща обикновеното ястие в нещо незабравимо.

Тайна

Рецептата, която Бъд Спенсър разработва, остава семейна тайна до смъртта му. Джузепе, който следва стъпките на баща си в киното, но с фокус върху продуцентството, решава да я превърне в търговски продукт през 2020 г. „Исках да отдам почит на баща ми, но и да покажа, че той беше много повече от актьор – беше изобретател, човек с вкус към живота“, казва той. Консервата „Бъд Спенсър“ е приготвена от бял боб с доматен сос, зехтин, люти чушки и тайна комбинация от подправки, която носи духа на Средиземноморието. Без изкуствени добавки, продуктът се рекламира като „автентичен вкус от снимачната площадка“.

Носталгия

Резултатът? Само за четири години бобът „Бъд Спенсър“ надминава по продажби американския гигант Heinz – марка, която десетилетия държеше първото място в Италия и Европа. Според данни от италианската асоциация за хранителни продукти през 2024 г. продажбите на боба на Педерсоли са достигнали 12 милиона кутии в Италия – срещу 10 милиона за американския конкурент. „Това е боб с характер, точно като баща ми – шегува се Джузепе. – Хората го купуват не само заради вкуса, но и заради носталгията.“

Бобът „Бъд Спенсър“ вече се продава в над 30 държави, включително Италия, Германия, Франция, Испания, Великобритания, САЩ, Канада, Австралия и дори Япония, където феновете на актьора са особено активни. Цената на кутия от 400 грама варира между 2,50 и 3 евро в зависимост от региона, което го прави достъпен, но с премиум усещане.

Страст

Продуктът не е просто търговски трик. Джузепе разказва, че баща му е обичал да готви и често експериментирал в кухнята. „Той беше голям човек с голям апетит, но и с фин вкус“, споделя синът на легендарния актьор. „Когато снимаха с Терънс, винаги имаше боб на масата – беше евтин, лесен за приготвяне и им даваше енергия за дългите дни. Но татко искаше нещо, което да е наистина вкусно, не просто храна за оцеляване.“ Тази страст сега е вкарана в метална кутия, а етикетът гордо носи образа на Бъд Спенсър с характерната му брада и шапка.

Успехът на боба „Бъд Спенсър“ е и маркетингов триумф. Кампанията включва клипове с кадри от филмите, където актьорът яде боб, придружени от слогана: „Вкусът, който удря като юмрук!“ В Германия, където Спенсър е особено популярен, дори се организират фестивали на боба в негова чест. А в САЩ, страната на оригиналния консервиран боб, продуктът се рекламира като „италиански отговор на американската класика“.

За Джузепе Педерсоли това е личен проект, но и бизнес с бъдеще. „Искам да продължа да разширявам пазара – следващата цел е Азия и Южна Америка – казва той. – Баща ми винаги е вярвал, че доброто ядене обединява хората. С този боб той продължава да го прави.“ И докато светът похапва от рецептата на Бъд Спенсър, едно е сигурно – този боб не е просто храна, той е късче киноистория, поднесено с вкус и усмивка.

Красимир Иванов, Рим