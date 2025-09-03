П оловин милион безплатни ваксини ще бъдат осигурени за пенсионерите у нас. 518 762 дози ще бъдат доставени, като те са предназначени за хората на и над 65 години.

Това съобщиха пред „Здраве с Телеграф“ от Министерството на здравеопазването (МЗ). Те се осигуряват чрез Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 година.

През миналия грипен сезон постигнатият имунизационен обхват срещу инфлуенца е 21,2% спрямо 18,9% през 2023 г., 12,6% през 2022 г. и 13,2% през 2021 г.

Повишение

Отчита се повишаване на интереса и информираността на лицата от целевата група, отчитат от Министерството на здравеопазването. За грипния сезон 2024/2025 по данни на НЗОК са приложени 328 146 дози ваксина срещу сезонен грип.

Един от възползващите се от програмата е Иван Иванов от София. „От няколко години не пропускам да се ваксинирам при джипито. Имам ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест) и откакто се ваксинирам, не съм влизал в болница“, разказа пред „Здраве с Телеграф“ 73-годишният мъж.

Обикновено през октомври безплатните ваксини вече са при личните лекари. През последните години първата партида с противогрипните препарати на свободния пазар обичайно се доставя в края на септември. Световната здравна организация (СЗО) и Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) препоръчват грипните ваксини за сезон 2025–2026 да бъдат тривалентни, като осигуряват защита срещу два щама на грип А и един щам на грип B. „FDA очаква, че ще има достатъчно и разнообразни одобрени тривалентни сезонни грипни ваксини за предстоящия вирусен сезон", се казва в тяхно официално изявление.

Щамове

Кои щамове се включват във ваксините се определя след заседание на така наречената Глобална система за наблюдение и реакция при грип на СЗО - мрежа от седем сътрудничещи си центъра и четири основни регулаторни лаборатории, разположени в САЩ, Великобритания, Япония, Китай, Русия и Австралия, CDC и FDA. Тези експерти се събират два пъти годишно - през есента и пролетта, за да изберат щамове за държавите в Южното и Северното полукълбо. Препоръките на СЗО за ваксините за сезон 2025–2026 съвпадат с тези на Американската агенция по храните и лекарствата. Съществуват няколко начина за производство на грипни ваксини, но най-често използваният метод е отглеждането на избраните вирусни щамове в яйца от кокошки - процес, който е бавен и отнема месеци.

Записват се в листа на чакащите: Струва около 30 лева в аптеките

Около 30 лева беше цената на ваксината през миналия сезон. 50 лева пък трябваше да отделят желаещите да предпазят малчуганите чрез едно впръскване в носа.

Желаещите да се доберат до ваксина се записват в листа на чакащите в аптеките. Още от август започват запитванията за тях, показва проверка във фейсбук групата „Ваксини“. Мераклиите да се защитят оставят телефонен номер и име, а когато бъдат получени в аптеката, фармацевтите звънят на хората от списъка. Последните две години интересът към препаратите расте и това води до дефицит.

Ваксината се произвежда за всеки сезон, тя не може да се съхранява, обясняват специалистите. Една от целите на здравните власти в бъдеще е програмата да не включва само хората над 65 години, но и малки деца, които са в рисковата група при заболяване от грип.

Изграждаме защита за около 2 седмици

Две седмици отнема изграждането на имунитет след ваксинация. Защитата срещу грип се препоръчва за хора с хронични заболявания - диабет, сърдечни заболявания, белодробни заболявания и др., независимо от възрастта, за пациенти на хемодиализа, за имуносупресирани пациенти, пациенти с органна трансплантация. Желателно е срещу грип да се имунизират и живеещите в организирани колективи - домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др., както и хората, за които има повишен риск от заразяване с оглед професията им - транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.

Милена Димитрова