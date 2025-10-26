Точно когато си мислим, че вече знаем всичко за секса, изниква нещо ново, което ни кара да възкликнем. Именно това се случи с нас наскоро, когато разбрахме за последното развитие, което пресича света на козметичните процедури и този на сексуалните отношения.

Тук нямаме предвид нещо, което би подобрило външния ни вид, а нещо много по-добро - нещо, което директно би вдигнало настроението ни чрез много по-голямо удоволствие от секса. Чували ли сте за процедурата, наречена уголемяване на G-точка? Доскоро и ние бяхме непросветени за нея. Днес обаче сме тук, за да отговорим на всичките ви въпроси и да ви обясним какво точно се крие зад това странно наименование, което се среща все по-често в списъка с услуги на медицинските и естетични центрове.

Уголемяването на G-точката (нарича се още G-shot) представлява нехирургично, просто, прилагано от лекар лечение, което може да създаде повече пълнота на точката G (точка на Графенбург), така че да можете да изпитате по-дълбок и по-интензивен оргазъм по време на секс с партньор или мастурбиране. Процедурата включва повишаване на чувствителността и размера на G-точката.

Процедурата е подходяща за жени, при които G-точката е по-трудна за установяване и стимулиране и съответно достигат по-рядко до оргазъм.

Какво представлява?

Вероятно вече сте наясно, но все пак ще ви обясним подробно. G-точката е област с формата на бобово зърно в предната част на вагината, която е кръстена на д-р Ърнест Графенберг. Тъканта е по-чувствителна на допир и може би малко по-удебелена. Според жените това е ерогенна зона, която при стимулиране може да доведе до силни оргазми, интензивна сексуална възбуда и женска еякулация. Размерът и местоположението ѝ варират при различните жени. Обикновено се намира на 2,5 до 7,6 cm нагоре по предната вагинална стена. Точката G често се счита за част от уретрата. Тя е много чувствителна, тъй като е съставена от нервна тъкан. За да разберете къде може да е вашата, поставете дясната си ръка върху пикочния мехур точно над костта, а с лявата си ръка, използвайки два пръста, докоснете горната част на вагината. Най-чувствителната зона, в която натискате между двете ръце, е типичното местоположение на G-точката.

Продължителност

Уголемяването на точка G или G-shot е безболезнена процедура, която се извършва в клиниката от специализиран лекар. Процедурата започва с локализиране на G-точката с помощта на проба, предназначена изрично за измерване. След това хирургът инжектира локална анестезия в областта, където е забелязана G-точката. След като упойката подейства, се инжектира хиалурон в G-точката. Това я прави по-лесна за стимулиране, което води до по-голямо сексуално удоволствие. Нивото на болка по време на процедурата е ниско, тъй като на мястото за манипулация се поставя местна анестезия за обезболяване. Общата ѝ продължителност варира между 20 и 40 минути. Няма престой в клиниката, но след процедурата ще ви поставят вагинален тампон за период от 4 до 6 часа. Ще трябва да почакате съвсем малко, преди да пробвате „новата“ си G-точка - сексуалните контакти може да бъдат възстановени след 24 часа. След процедурата е препоръчително да се избягва къпане в басейн, използване на сауна, посещаване на фитнес, както и упражняване на спортове като колоездене и конна езда.

Продължителността на резултатите от процедурата зависи от индивидуалните физиологични особености на пациента, но обикновено варира между 4 и 6 месеца.