В еликият Елтън Джон чувства, че е в края на живота си. По тази причина той засипва най-близките си със странни предсмъртни желания. Елтън е предплатил модерно напоследък погребение, което ще го превърне в диамант. При тази процедура след смъртта от тялото се изтеглят абсолютно всички течности, след което тленните останки на Елтън Джон ще бъдат подложени на свръхналягане, което ще ги превърне в камък, подобен на истински диамант, от който ще бъдат изработени бижута за най-близките му хора. Към бижутата ще бъдат добавени и малки епруветки с кръвта му, които ще получат децата му и съпругът му.

Дим

Елтън Джон не е първата знаменитост със странни предсмъртни желания. Рапърът Тупак Шакур умира под град от куршуми през септември 1996 г. Рапърът обаче очаквал смъртта. Той дава инструкции на майка си Афени Шакур да го кремира. Пепелта била разделна на три части. Първата третина остава при майката, втората била разпиляна в любимия му Лос Анджелис, а третата отишла при верните му авери от Аутлоус. Те получили инструкции да смесят пепелта му с марихуана и да изпушат своя другар.

През 2011 г. в интервю пред Huffington Post рапърите признават, че са изпълнили буквално молбата на Тупак и са го изпушили. Създателят на чипса Pringles Фредерик Бауер поискал тленните му останки да бъдат кремирани, натъпкани в кутия от чипс и едва тогава заровени. По сходен начин е погребан и създателят на чипса Doritos Артър Уест, предава Ройтерс. Присъстващите получили инструкции да натрошат огромни количества чипс и да ги хвърлят в отворения гроб.

Холивуд

Актрисата Джоан Ривърс поискала много помпозно погребение. След смъртта ѝ през 2014 г. бил организиран истински холивудски купон. Имало папараци, актьори и режисьори. На службата пял самият Върколак Хю Джакман. Дъщерята на актрисата – Мелиса Ривърс, обаче преправила сценария на място. Джоан искала на погребението ѝ нейната приятелка Мерил Стрийп да я оплаква на няколко езика. Първоначално била наредила до трупа ѝ да има мощни вентилатори, които да развяват косите ѝ. Мерил Стрийп категорично отказала да участва в бутафорията и просто поднесла цвете.

Екстравагантен докрай бил и бащата на гонзо журналистиката Хънтър Томпсън. „Дневникът на едно пиянде“ се превръща във филм, който дава старт на звездната кариера на Джони Деп. Самият Деп бил много признателен на журналиста и откачил, като разбрал, че близките на Томсън искат да си спестят солена сума, като откажат да изпълнят последното му желание, а то било пепелта му да бъде натъпкана в оръдие, което да я изстреля. Джони Деп завежда дело от името на мъртвия си приятел и го печели. В крайна сметка тленните останки са натъпкани в оръдие и изстреляни. Оръдието и самата процедура стрували три милиона долара. На церемонията по изстрелването присъствали Джак Никълсън, Джон Кюсак, Бенисио дел Торо и много други.

Каприз

Странен каприз като за последно имала Кари Фишър, която хората помнят с превъплъщението ѝ в ролята на принцеса Лея от сагата „Междузвездни войни“. Фишър имала много вредни навици и знаела, че умира. Последното ѝ желание било да бъде изработена специална урна за праха ѝ и тя да бъде с формата на хапче прозак. Тя била пристрастена към този антидепресант и твърдяла, че с негова помощ бягала от сивия живот. Според Би Би Си последното желание на принцеса Лея било изпълнено и останките ѝ били сложени в урна с форма на хапче. Екстравагантно погребение поискал и актьорът Бела Лугоши. За младото поколение името му е абсолютно непознато, но той за първи път в историята на киното играе граф Дракула и поискал да го погребат с вампирска мантия, зъби и грим. Впоследствие се оказва, че синът му подменя мантията, за да продаде оригинала за огромна сума.

Кунгфу

При мистериозни обстоятелства си отива Краля на кунгфу филмите Брус Лий. Той умира малко след края на снимките на първата си холивудска продукция „Дракона идва“. Това, което остава скрито, е, че паралелно с това Брус Лий снима още един филм – нискобюджетния „Игра на смърт“. Изненадващата му смърт слага край на снимките, но той бил оставил специална заповед продукцията да бъде завършена на всяка цена. Продуцентите разполагали с едва 40 минути заснет материал и за да изпълнят желанието му, се наложило да използват трупа му. Сценарият би преправен така, че била добавена сцена с погребение, за която бил използван автентичният труп на Брус Лий.

Певицата Арета Франклин била изключително суетна и се погрижила това да проличи на погребението ѝ. Франклин дала ясни инструкции тялото ѝ да бъде преобличано три пъти, като за тази цел се прекъсвало опелото.

Първоначално била с розова рокля, след това – с червена и синя, а за финал била положена в ковчега с жълта рокля.

Не по-малко капризна била Елизабет Тейлър. Приживе тя се оплаквала, че ѝ е втръснало да чува, че единственото събитие, за което няма как да закъснее, е собственото ѝ погребение. Гостите на траурната ѝ церемония обаче били сащисани, тъй като погребението на актрисата просто не започвало. Впоследствие се оказало, че предсмъртното ѝ желание било погребението да закъснее, за да си върне за всички забележки, които била чувала.

Авторът на книги за деца Роалд Дал поискал посмъртно да го изгорят, но също така поискал да донесат до трупа му огромно количество шоколад, бургундско вино, шнорхел, плавници и много подострени моливи.

Модният гуру Алекзандър Маккуин се самоубива през 2010 г. Последното му послание обаче не е към любими хора, а гласи: „Погрижете се за кучетата ми.“ Маккуин приложил и чек на стойност 82 хил. долара за обгрижването на четириногите