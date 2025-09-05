Ч итателите на „Златно време“ ще се изненадат от факта, че първите електрически автомобили и тротинетките на ток скоро ще навършат два века от появяването си. Дори предхождат автомобилите с двигатели с вътрешно горене. А в края на XIX век такситата в Ню Йорк са били предимно електрически.

Първия електрически двигател, макар и примитивен, изобретява през 1828 г. унгарският свещеник и физик Аньош Йедлик, като задвижва малък автомобил. Последва го шотландският изобретател Робърт Андерсън, който между 1832 и 1839 г. също изобретява своята „електрическа карета“. През 1835 г. професор Сибрандус Стратинг от Грьонинген, Холандия, и неговият асистент Кристофър Бекер от Германия създават малка електрическа кола, задвижвана от първични клетки без презареждане. Горе-долу по същото време се появяват и първите електрически локомотиви. През 1834 г. ковачът от Върмонт Томас Дейвънпорт построява подобна машина, която работи на къса електрифицирана писта. Първият известен електрически локомотив е построен през 1837 г. в Шотландия от химика Робърт Дейвидсън от Абърдийн. По-късно Дейвидсън построява седемтонен локомотив с два двигателя на име Galvani, който е представен на изложбата на Кралското шотландско общество на изкуствата през 1841 г.

Томас Едисън до свой електромобил. Тогава компанията владеели Томас Едисън, Джон Рокфелер и жената на Хенри Форд Клара

Революция

С появата на акумулаторните батерии през 1859 г. настъпва революция в производството на електроавтомобили. Първият е успешно тестван по улица „Валоа“ в Париж през април 1881 г. от френския изобретател Гюстав Труве.

Първата електрическа кола в Съединените щати е разработена през 1891 г. от Уилям Морисън от Де Мойн, Айова. Тя представлява вагон за шестима пътници, който достига скорост от 23 км/ч. Факт е, че през 1900 г. повечето от колите в Ню Йорк са електромобили.

Руският инженер Иполит Романов демонстрира своята електрическа каруца пред двореца Гатчина, близо до Санкт Петербург. Началото на XX в.

Таксита

Първите електрически таксита се появяват в Лондон края на XIX век. Уолтър Бърси проектира флотилия от такива таксита и ги представя по лондонските улици през 1897 г. Получават прякора Колибрита заради шума, който издават. В САЩ първото такси на ток е Electrobat, производство на компанията на Хенри Морис и Педро Селома от Филаделфия. През 1896 г. в Ню Йорк те откриват първата таксиметрова компания Electric Vehicle Co. Трамвайният магнат Уилям Уитни купува компанията и влага огромни средства в развитието ѝ. През 1897-а в Ню Йорк се движели вече 12 електромобила на релси, а през 1899-а вече са 60. Electrobat изминавал около 40 километра с едно зареждане при скорост 20 мили в час (30 км/ч). Зареждането на акумулатора отнемало 8 часа.

На Летните олимпийски игри в Мюнхен през 1972 г. BMW представя своя модел 1602 E, а компанията Sebring-Vanguard произвежда над 2000 броя от автомобилите с причудлив дизайн CitiCars. Те развиват максимална скорост от около 70 км/ч и могат да изминат разстояние между 80 и 96 км. От 1996 до 2002 г. General Motors продава електрическия си автомобил EV1, който развива максимална скорост от 128,7 км/ч.

Пионер 63

Първият не само български, но и в цяла Източна Европа електроавтомобил е представен през 1967 г. и се нарича „Пионер 63“. Той е разработен в Научноизследователски и проектно-конструкторски институт по електро- и мотокари (НИПКИЕМ) към БАН. Двуместната лека кола развивала скорост до 55 км/ч. Две години по-късно в пловдивския завод на ДСО „Балканкар“ започва работа по наследника на „Пионер 63“ – ЕлМо 70, модификация на „Москвич 412“. Колата развивала до 60 км/ч и изминавала 240 км с едно зареждане на акумулатора. Внезапно проектът е изоставен и до ден днешен няма официално обяснение защо.

Барон патентова тротинетката

Дама с тротинетка в Ню Йорк през 1919 г.

Днес електрическите тротинетки са едни от най-разпространените средства за придвижване в градска среда. Те се радват на все по-голям интерес, но вече създават немалко проблеми. Първата тротинетка е патентована през далечната 1817 г. от известния изобретател барон Карл фон Драйс де Зауербрун от Германия. Наричат я „машина за бързо ходене“. Прототипът е снабден с дървена рама, две дървени колела, с кормило и седалка. Придвижването е ставало по класическия начин, или чрез правене на големи крачки. През 1896 г. Хъмбърт, британски производител на велосипеди, показва първия електрически двоен велосипед, който достига скорост от 60 км/ч.

Прототип на първата тротинетка през 1895 г.

Първата електрическа тротинетка е патентована в САЩ от Огдън Болтън младши през 1895 г. Прототипът на съвременната ѝ наследница се появява през 1915 г. в Ню Йорк. Водачът управлява прав – идея, която е запазена и до днес. Любопитен факт е, че тротинетката се появява повече от десетилетие преди първите светофари в САЩ. Нейните услуги масово се ползвали от служители на полицията, от пощальоните. Предпочитана е и от дамите за придвижване в града. Дори Амелия Еърхарт – първата жена летец, също е управлявала електрическа тротинетка.

Румен Жерев