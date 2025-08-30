С викнали сме да мислим, че преди, по време и след секс ние, жените, сме по-несигурните в себе си. Във възможностите ни, външния вид, уменията да подлудим мъжа до себе си.

Британският сексексперт Трейси Кокс, която е и автор на книги за секс, връзки и взаимоотношения, разкрива, че всъщност и мъжете далеч не са чак толкова уверени в представянето си под завивките.

Напротив, те също изпитват огромно напрежение поради очакванията от наша страна към тях - изживяването да стартира, премине и приключи успешно... И в същото време да продължи достатъчно дълго, за да ни донесе наслада. Дори са в състояние да откажат секс – нещо, което ние сме склонни да разкодираме неправилно.

Според проучване на британска фармацевтична компания, произвеждаща лекарства за по-продължителна ерекция, почти 60% от мъжете имат големи смущения относно възприятието си за изявите в леглото. В изследването, проведено сред над 2000 полово активни мъже, се обособили 4 водещи комплекса, които изпитват мъжете относно секса.

1. Сексът няма да е достатъчно продължителен

Това със сигурност е опасение номер 1, което стресира мъжете преди секс с половинката си. Вариантът на евентуално разочарование от страна на партньорката, която не е успяла да достигне до точката на удоволствие преди тях, стресира над 90% от господата по света.

2. Тялото му не е достатъчно секси

Вярвате или не, мъжете също имат притеснения относно външния си вид, когато застанат голи пред нас. Не, не говорим въобще за дължината на "достойнството" им. Те също имат страхове, че не са достатъчно атлетични и че ще бъдат отхвърлени от нас - това тревожи цели 63% от господата.

3. Има ли размерът наистина значение?

Повечето от представителите на силния пол знаят, че "не е важно колко дълго е зарядното, а колко всъщност издържа батерията". И все пак те тайно имат съмнения, че размерът им няма да ни удовлетвори. И всеки път, когато биваме ощастливени от тях под завивките, те имат едно наум, че бихме могли и да симулираме. Така считат 47% от тях.

4. По-пасивни или по-активни искаме да са те?

Свикнали сме да възприемаме мъжете като онези, които трябва да имат доминираща роля в секса. Но не всички обичаме мъжът да започва винаги първи с любовната игра. Това, за което господата също са загрижени, е доколко ние очакваме от тях да са по-настоятелни пред нас и доколко предпочитаме да се оставят в нашите ръце. Цели 39% са объркани от този избор и какво да бъде сексповедението им пред нас.

Винаги докато се любим с половинката си, е добре да знаем, че и той понякога, точно като нас, се чуди дали забелязваме онези неща, които не желаем да забелязваме. Именно затова трябва да имаме по-висока самооценка за себе си в леглото, защото тя рефлектира и върху самите нас, и върху самочувствието на секспартньора ни.