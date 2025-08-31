К арфица, закрепена за банския, ще ни спаси, ако получим крампи в студената вода на морето или ако закъсаме край басейна. Ако не разполагате с такава, може да се ощипете силно или да се ухапете, ако ръката ви се е схванала. Опитайте се да не напрягате други мускули повече от необходимото, за да не предизвикате нови крампи.

Ако нещо се обърка, докато сте във водата, поемете дълбоко въздух и придърпайте коленете си към гърдите и ги хванете с ръце. В тази позиция човек винаги ще остане на повърхността и няма да потъне на дъното - законите на физиката няма да го позволят. Можете да задържите дъха си, след което да повдигнете глава и да поемете отново дълбоко въздух.

Тази поза може да помогне, когато сте уморени и брегът е далеч, както и когато внезапно получите крампи. Основното правило е да се опитате да се отпуснете и да дишате равномерно, ако е възможно.

Запомнете: в тази позиция имате достатъчно време да си починете или да си помогнете при получени крампи. Така можете бавно да се придвижвате към брега, където да потърсите помощ.

Разтягане

Иначе при крампи се препоръчва незабавно да разтегнете засегнатия мускул и го масажирайте с кръгови движения, за да отпуснете мускулните влакна и да подобрите кръвообращението. Приложете топлина с горещ компрес или вана, за да облекчите напрежението и да отпуснете мускула, след което осигурете адекватна хидратация с вода и напитки с електролити, тъй като дехидратацията е честа причина за крампи. За превенция - разтягайте се редовно преди и след спорт и преди лягане, като също така следете за адекватен прием на минерали като магнезий и калий.

Баланс

Здравословният начин на живот включва пълно отхвърляне на алкохола, тютюна и кофеина. Трябва да пиете достатъчно течности всеки ден и да сте физически активни през цялото време. За да не получавате крампи, необходимо е да се храните добре, за да получите запас от протеини, мазнини, въглехидрати, витамини, минерали и микроелементи. Ако се установи дефицит на вещества, трябва да се приемат допълнителни комплекси от хранителни добавки за правилното развитие и функциониране на организма. Като правило можете да повишите ниското ниво на калий, магнезий и калций в организма, като редовно ядете извара, елда, стафиди, банани, овесени ядки, мляко, бобови растения, спанак и ръжен хляб. За да попълните дефицита на витамин D, трябва да заложите на мазни риби, черен дроб и яйца.

Ако крампите въпреки всичко се появяват редовно, трябва да се консултирате с лекар, защото това може да показва сериозни проблеми в организма.

Как да реагираме в опасни ситуации

1. Ако попаднете в силно течение, опитайте се да се придвижите настрани. Не бива да се борите с течението и да плувате срещу него - това само ще ви накара да загубите сили. По-добре е да се движите по течението, като се опитвате постепенно да се движите диагонално от течението. Изберете посока, така че постепенно да плувате до най-близкия или най-удобния бряг и да пестите сили.

2. Във водовъртеж първо оставете течението да ви задърпа във фунията и едва след това се придвижете настрани. В първите секунди, докато все още сте на повърхността, трябва да поемете дълбоко въздух. След това, след като сте във фунията, трябва да се гмурнете във водата и да направите рязко дръпване настрани. Опитайте се активно да работите с ръцете и краката си, за да се отдалечите от опасното място. И след това да плувате до повърхността.

3. Ако се заплетете във водорасли, не правете резки движения. Това може да доведе до още по-голямо оплитане и загуба на сила. Трябва да се опитате да легнете по гръб и внимателно да изхвърлите водораслите от ръцете или краката си. Ако това не помогне, спокойно ги извадете с ръце. Дръжте главата си над водата през цялото време и се опитайте да дишате равномерно.

4. Ако загубите посока и не разбирате къде е повърхността, изпуснете малко въздух от устата си. Това се случва, ако човек падне във водата или се гмурне неуспешно и загуби съзнание за момент. В такава ситуация е необходимо да замръзнете за кратко и да издишате. Въздушните мехурчета винаги се устремяват нагоре - там трябва да плувате.

Кристи Красимирова