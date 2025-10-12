Кеца върви по обратната модна пътека

Облечен с ентусиазма на австрийски пенсионер по Грабенщрасе, у Васил Найденов е изчезнало почти всичко звездно. Никога не съм одобрявал неговите ала Версаче стил ризи, нито саката му от пайети, но либаденцето в този кадър е последното, с което съм си го представял. Ръждиво-кафявото е интересен цвят, ако трябва да се пресъздаде междусъседска ограда във филм като „Мера според мера“, или ако сте намерили римска монета под скования от дъски клозет в двора. Найденов е присъединил към вълнената еуфория златни синджирчета, чието място изобщо не е там. Маслиненозелени джинси пък удрят последния пирон в кашона за втора употреба, с който трябва да бъдат изпратени на заточение тези дрехи. Кеца върви по обратната модна пътека, тази към 70-те.

Кичка Бодурова - защо не малка жълта рокля

Винаги съм казвал, че лятото не прощава никому, особено в избора на проветриви и цветни дрехи. Със съжаление ще кажа, че Кичка Бодурова е също до известна степен жертва на жегата или кой знае, на собствените си модни демони. На нейно място последното, което бих облякъл, дори навън да са 50 градуса, е това, което виждам. Цветовете са пищящо неподходящи за звезда от нейния ранг, още повече ако сте виждали на живо дъждовник. За невежите това е вид земноводен саламандър, симпатичен единствено в средата си, но не и като десен на лятна рокля. Кичка какво пречи да се поучи от съвета на колегата си Веселин Маринов и да опита с... малка жълта рокля, като повечето представителки на жанра.

Емрах ми причинява паник атака

Ако трябва да напиша модно хайку за братчето на Фики Стораро, то би било приблизително следното: „Моден грях, брях, Емрах...“. Това, разбира се, не изчерпва естетическите ми паник атаки, след като виждам мотиви от картина на Яйои Кусама да се разхождат по сцената. Особено пък над обилно окосмени крака и около също толкова окосмено лице, находящо се по-горе от абсурдните спрямо комплектчето спортни обувки. Разбирам, че модата за попфолка е всичко, но пълното й отдаване може да се окаже като отдаване на лека жена, от която утре да имате поколение. Точно това ще си помисли Емрах, ако види тази снимка след години.

Бившият на Златка - един модерен батка

Върху якето на бившия на Златка, шах ли да играеш или да изпаднеш в мат, докато го наблюдаваш, на пръв поглед не става ясно. Едрите карета, размазани поради специфичната шарка, ми предизвикват геометрично-цветова епилепсия и едва смогвам да опиша панталоните, блеснали току пред очите ми. А там положението е почти военно - има джобове за всичко, предполагам някъде освен „семки и бонбонки“ дрънка швейцарско ножче. Георги Валентинов, ММА борец, наистина се е облякъл подозрително странно за мен, особено обувките, в които са намерили пристан модни теми, по-подходящи за Азис. До сълзи съм развълнуван от ластичето, с което окончава панталона и го превръща в съвременни потури. Опитвам се да преброя наличните цветове, но гаджето ме повика да вечеряме немски вурстчета с бира и дижонска горчица.

Бета Давидкова - роди се бизнес звезда

Тази дреха е истинско изражение на младостта, перспективата за живот и творчество, а цветът обещава пищни японски градини... Дизайнерът Бета Давидкова е облечена в модел по свой дизайн. Вътре тържествуват тромпетите на неуморната й същност, с която създава вълнуващи модни съкровища. За протокола, Давидкова произвежда също мода за кучета, с която стана любим гост в предаването на Гала и впечатли зрителите. Модната ми оценка за Бета днес е шест плюс, което включва старание, предвиждане на модата и приложението и за подиум или ежедневие.

Лорд Евгени Минчев