Със смесени чувства съм спрямо дрехите в този кадър. Едната рокля, тази на Мими Иванова, изглежда като съжителствала с 15 лалета много дни след като са увехнали във вазата. Дрехата може да мине за летен компромис и като такава тя изпълнява предназначението си, но за величина от ранга на певицата тя е просто парче неподходящ плат. Деси Слава май опитва да върне на зрението българско трепета от националното творчество, само дето си мисля, че успехът не е съвсем пълен. Когато съзерцавам облеченото от Деси, след това сънувам сънища с овчари с геги, момци с менци за вода и понякога, само понякога... зелената стара чешма.

Неизбежно е Азис да не се появи или с дреха на Чистотата или с рокля на приятелка. Ето го и днес, неизневеряващ на стила си, той се е поразчекнал в дреха, наподобяваща лист хартия, върху който дете се е упражнявало да разпише химикалката си. Дали защото е осъзнал, че периодът с женските му дрехи бе далеч по-успешен, или за да привлече погледите ей така, но тенденцията към дамското при него се е увеличила. Друг е въпросът дали точно тази рокля му отива. Емануела пък носи копие под индиго на същата, за което също не мога да й направя комплимент. Гаджето ми се обажда от балкона и пита дали не може да си направим пердета за вилата от този плат.

Увлекателно, но в черно-бяла последователност този кадър сякаш разказва историята на малък шивашки цех, работещ на ишлеме. За да бъда разбран, че кажа, че така изглеждаше продукцията на някои едва оцеляващи брандове в зората на демокрацията. Тогава това можеше да изглежда помпозно, но на мен днес ми изглежда бъбриво и тъжно. Дамата вляво не изглежда щастлива от това, в което е пъхната, а парчетата кожа като притурка вдъхновяват за една толерантна въздишка към безвкусието. Същият е случаят и с дамата вдясно. Тук все едно е работила ранната, много ранната ръка на Жоро Пентаграма, но това е било преди около 30 години, само да напомня.

Много исках да захапя Чая, ама вече няма къде... Всъщност след голямото отслабване е останало това тъжно сако, с което искам да занимая модната общественост. То изглежда огромно и недостоверно на настоящата му телесност. Драго може да си позволи подобен експеримент, след като се лиши от много излишни килограми. И подобно на Киркоров влиза от една модна картина в друга, идеята е дали всеки път това е успешно. Тази червено-черна комбинация обаче е най-често позната при оберкелнери, портиери и музиканти от времето на Леа Иванова. Гаджето казва да не продължавам със съботния ми сарказъм и ми наля... чай.

Нотариус Весела Ивчева реагира на първите по-хладни дни с разкошен шал. Тя посрещна легендарния спортист Кубрат Пулев в офиса си за кратка консултация и това бе повод той да се възхити на изкуството, разположено в кантората на известния нотариус. Ивчева бележи ръст в разнообразието от цветове – още едно обстоятелство, с което е разпознаваема в обществото. Стилен е и Пулев, показал уважение към елитния нотариус, стига дънките да не бяха така очебийни.

