П роверявайте дали имената на билета ви за самолет съвпадат в тези на документа ви за самоличност, както и размера и теглото на допустимия багаж. Не пропускайте да дадете верен телефон и мейл на авиокомпанията, за да бъдете уведомени навреме за промени в полета. Това са част от съветите, публикувани в последния бюлетин на Асоциация „Активни потребители“.

Пътник, закупил билет за пътуване със самолет, трябва да провери дали името в билета съвпада с това в документа за самоличност. Паспортът или личната карта трябва да са валидни за целия период на пътуването и поне няколко месеца след датата на завръщането в България. Пътникът трябва да провери и дали билетът може да се променя или анулира и на каква цена. Често тарифата не позволява промени. Така, ако се наложи друга дата на пътуване, се плаща нов билет и сумата не подлежи на възстановяване. Пътникът трябва да провери също дали в цената на самолетния билет е включен ръчен и регистриран багаж и какви са ограниченията за неговите размери и тегло.

Независимо как е купен билетът – директно от сайта на авиокомпанията или през посредник, е важно превозвачът да има верен телефон и имейл на пътника, за да може да го уведоми при промяна на дата и час на полета. При пътуване до страни извън ЕС (например Турция, САЩ, Египет, Великобритания) пътникът трябва да е проверил дали се изисква виза, предварителна електронна регистрация (ЕТА) или сертификат за ваксинация. Дори при транзит някои държави изискват специални документи или такси. Проверете условията предварително с авиокомпанията или консулската служба. Пътникът винаги трябва да си носи оригиналния документ за самоличност.

Пътникът трябва да провери, преди да отиде на летището, размера и теглото на ръчния багаж, които авиокомпанията разрешава да се вземат на борда и които трябва да се чекират. При нискотарифните авиокомпании дори няколко сантиметра повече могат да доведат до висока такса на гейта за качване. По-евтино е да се плати предварително такса за багажа, отколкото в последния момент, съветват от „Активни потребители“. Летищните служби имат право да конфискуват опасни предмети, дори да не са изрично посочени. За музикални инструменти, компютри и други електрически устройства, с които се пътува, авиокомпанията се уведомява предварително. На куфара и чантите се слага етикет с името и телефона на пътника.

Минималното време за връзка (Minimum Connection Time) варира според летището – на големи международни хъбове като Франкфурт или Париж може да отнеме повече от час, за да се премине от един терминал в друг. Затова е необходимо да се предвиди повече време за следващия полет, особено ако трябва да се минава през паспортен контрол и проверка за сигурност.

Препоръчително е да се купуват билетите в рамките на една резервация. Ако двата полета са на един билет (дори с различни авиокомпании в една алиансна мрежа), превозвачът носи отговорност да пренасочи пътника при изпусната връзка и да се погрижи за него. При отделни резервации пътникът носи риска и може да се наложи да купи нов билет, ако първият полет закъснее. Свързващите полети може да не са от едно летище. Трябва да сме си оставили достатъчно време, за да се стигне до връзката.

В някои градове (например Лондон, Милано) има няколко летища, разположени на значително разстояние. Прехвърлянето между тях може да отнеме часове и да изисква допълнителен транспорт. На някои летища изходите се променят в последния момент, а ходенето до тях може да отнеме време. При билети от един превозвач или в рамките на един алианс обикновено регистрираният багаж се прехвърля автоматично. При полети на различни авиокомпании може да се наложи багажът да се регистрира отново на другото летище.

За полети в ЕС трябва да се отиде поне 2 часа преди полета. Ако той е извън ЕС, трябва да се отделят най-малко 3 часа. Ако полетът е между юли и август, трябва повече време, както и при полети от големи летища, съветват от „Активни потребители“. Авиокомпанията може да откаже качване на борда на пътници, които застрашават безопасността (например под влияние на алкохол). Ако куфарът е изгубен или повреден, пътникът трябва да попълни протокол (PIR) на специалното гише за багажи още преди да напусне летището. Ако куфарът е счупен, непременно трябва да се снима и да се изпрати писмена претенция до авиокомпанията. Закъснял багаж се доставя до 7 дни, а при закъснение до 21 дни се иска обезщетение от превозвача. Пътникът има право на компенсация при закъсняване на полета с повече от 3 часа. След втория час чакане пътникът има право на храна, напитки, а при по-дълго чакане го настаняват в хотел и има право на транспорт обратно до летището.

