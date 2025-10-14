Н осете по 2-3 диви кестени в джобовете си, за дълголетие, да имате енергия и да сте защитени от негативни влияния. Това е разкрил Петър Димков лечителя пред дъщеря си художничката Лили, която наскоро навърши достолепните 93 лета.

Пациенти

Големият народен лечител е носил конски кестен почти целогодишно. Така въпреки че е преглеждал на ден десетки пациенти, никога не се е уморявал. Освен това кафявите топчета като талисман го бранили от негативната енергия, която болният по неволя носи в аурата си и предава на околните.

Димков е наричал плодовете на конския кестен „удивителни акумулатори на слънце, енергия и живот“. Казвал, че те имат способността да отдават тази сила през цялата година. Според бащата на билколечението в Българя самото им държане в длан оказва благотворно влияние върху ставите, сухожилията, мускулатурата и нервната система. Невидимото лъчение на кестена се проявява още при стрес и неспокоен сън. За това Димков съветвал да се сложат под възглавницата 5-6 кестена, но не повече от 10 заради голямата им сила.

Той разкрил още, че прегръщането на дървета балансира здравето. Те имали силата да заземяват болестите. За т. нар. дендротерапия обаче трябвало да се избират здрави екземпляри.

Настройка

Друго, на което обръщал внимание големият лечител е позитивната настройка на ума. Особено през есента, когато сезонните депресии чукат на вратата, най-уязвими са болните хора и тези с хронични болежки. „В процеса на лечение (и профилактика) той обръщаше голямо внимание на позитивната настройка. Винаги, когато пием водата, е хубаво да си казваме някакво положително послание, например: „Ставам здрав, здрав, здрав“. Мием си очите и също изричаме: „Очите ми стават здрави, здрави, здрави“, обясни наскоро в наше интервю дъщерята на полк. Димков.

Мисълта

Самият той обяснявал следното:

„Най-великата сила е мисълта. Каквото и когато да мислим, ние съграждаме от невидимата материя нещо, което привлича към себе си сили, които да ни помагат или вредят според характера на нашите мисли”.

Земният ангел учел още: „Не преяждайте – това е прекаляване с ядене и преумора на цялото тяло в излишно храносмилане, което убива; не прекалявайте дори с труда - преумората също е неизлечима“.

Спазвайки тези прости правила и с кестени винаги в джобовете Димков доживява 94 лета. Предава Богу дух в съня си през октомври 1981 г.

„Единственото изкушение, което имаше бе баклавата. Хапваше я винаги при възможност. Моята съпруга знаеше това и като идваше често правеше и му поднасяше“, разкри пред мен преди време близкият му приятел и сътрудник по написването на книгите доц. Живко Куновски.

Любомир Старидолски