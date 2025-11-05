Д ържава реши да предприеме драстични мерки, за да според тютюнопушенето.

Всеки, който живее на Малдивите и е роден след 1 януари 2007 г., може да бъде засегнат от първата по рода си забрана за пушене, въведена за цялото поколение.

На 1 ноември в страната влезе в сила нов закон, предложен от президента на страната Мохамед Муизу по-рано тази година, който забранява на цяло поколение да пуши, купува или използва тютюн, предава Fox News. В прессъобщение Министерството на здравеопазването го нарече „исторически етап в усилията на нацията за защита на общественото здраве и насърчаване на поколение без тютюнопушене“.

Забраната се отнася за всички форми на тютюн, а търговците на дребно са длъжни да проверяват възрастта на потребителите преди каквато и да е продажба. Малдивите също така поддържат пълна забрана за внос, продажба, разпространение, притежание и употреба на електронни цигари и продукти за вейпинг, независимо от възрастта.

Забраната за тютюнопушене, въведена през поколенията, отразява силния ангажимент на правителството за защита на младите хора от вредите от тютюнопушенето“, добави министерството в изявлението.

Световната здравна организация нарече употребата на тютюн „епидемия“ и „една от най-големите заплахи за общественото здраве, пред които светът някога се е изправял“. Данните на СЗО показват, че употребата на тютюн е причина за над седем милиона смъртни случая годишно, както и за инвалидност и дългосрочни страдания от заболявания, свързани с тютюнопушенето.