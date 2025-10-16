Ц игарите с филтър и електронните цигари може да бъдат забранени в Европейския съюз, пише Bild, позовавайки се на проекторезолюция, която ще бъде обсъдена на конференция на СЗО през ноември. Форумът ще се проведе в Женева.

„Забраната за производство, внос, разпространение и продажба на цигари с филтър ще допринесе значително за намаляване на потреблението на тютюн. Забраната за електронни цигари също е допълнителна регулаторна опция“, се казва в документа.

Проекторезолюцията включва и директна препоръка от СЗО за забрана на филтрите, тъй като те намаляват вкуса и привлекателността на цигарите. Междувременно в Германия например 95% от потребителите на тютюн предпочитат цигари с филтър.

Преди това експерти обсъждаха дали електронните цигари трябва да бъдат забранени и какви са потенциалните последици.