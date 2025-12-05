Л етни вируси изпразват градини и ясли в страната. За необичайното разпространение на коксаки вирус на прага на зимата съобщават лекари и родители. И още един нетипичен за сезона патоген, който причинява стомашно-чревни неразположения, продължава да се разпространява сред деца и възрастни. През отминалата седмица у нас са се разболели над 3200 души от грип и остри респираторни заболявания, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести.

Малки

„Имам внук на 4 години, когото в момента лекуваме от коксаки вирус. Изключително агресивен вирус, който причинява големи гнойни пъпки по ходилата, дланите на ръцете, рани в устната кухина - бузи, небце, език. Адски болезнено“, разказва баба на 4-годишно внуче. „Децата не могат да се хранят, да поемат течности от болка. Имам информация за тежки случаи с хоспитализирани малки деца. Вчера за 1 час, докато чакахме пред кабинета на нашата лична лекарка, минаха 7 деца със същия вирус. В градския транспорт, в магазините ставам свидетел на коментари, че градините са "пламнали" от коксаки вирус“, обяснява още тя в социалните мрежи“.

Най-характерните симптоми при коксаки вируса включват висока температура, която нерядко се появява още в първите часове. Много болни усещат силно възпалено гърло, обща отпадналост и липса на апетит. В следващите дни могат да се развият болезнени мехурчета по ръцете, стъпалата и в устната кухина – типичната картина на синдрома „ръка–крак–уста“, свързан най-често с коксаки вирусите тип A.

Корем

При някои пациенти се наблюдават коремни болки, гадене или повръщане, както и диария. Най-малките деца понякога стават по-раздразнителни и отказват храна заради болката в устата. Вирусите от група B могат да причинят и болки в гърдите или мускулите, което често води до объркване с грипни състояния.

Усложненията при инфекция с коксаки вируси обикновено са редки, особено при деца. По-малко от 1% от случаите водят до сериозни усложнения

Милена Димитрова