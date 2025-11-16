1000 българи не влизат в аптека или го правят изключително рядко. „Толкова е бройката на обучените в България за 20 години по алтернативния метод Су Джок“, разкри пред „Телеграф“ Лора Мальова, сертифициран преподавател към ISA, както се нарича международната асоциация на източната терапия.

Болежки

Столичанката обясни, че лечителският метод с лекота се справя или повлиява в благотворна посока болежки като вируси, настинки, проблеми с опорно-двигателния апарат, патологии в различните органи и системи. Терапевтката разказа, че всеки орган или система има енергийна проекция върху нашите ръце и крака. По думите й там има точки - своего рода портали – върху които, ако се приложи натиск, топлина, магнитче, цвят или семе, то започва процес на изцеление.

„Идеята е в крайна сметка да стигнем до адреса – проблемната зона в тялото“, разказа 72-годишната лечителка. По повод сезонните вируси и Ковид-19, който върлува и в момента у нас, тя съветва да се залепи филийка чесън на милиметър-два над основата на нокътя на палеца (на крака или ръката) с лейкопласт. „При децата, кожата им е по-фина, може да се намаже преди това мястото със зехтин и така да се пренощува. Но и да не се направи, стига да не е бебе, разбира се, няма проблем - аз го прилагам и на моите внуци“, твърди Мальова.

Мозък

Тя разясни още, че корейският метод работи с т.нар. системи на съответствие, които се намират по цялото тяло. Например мозъкът е на върха на пръстите. При температура човек може да си апликира там лед или да ги топи за кратко в студена вода. Проекцията на дебелото черво се вие през цялата средна част на дланта. И който има запек – да масажира тази зона, започвайки от под малкия си пръст (на лявата ръка) и по часовниковата стрелка да стига до зоната между средния и безименния пръст.

Патила

Лора Мальова сподели, че самата тя е опряла до Су Джок, след като отключила тежко автоимунно заболяване през 1999 г. „Винаги съм била много всеотдайна, голям работохолик. Работила съм в Министерския съвет, Народно събрание, Министерство на финансите и винаги съм била на позиции началник капитално строителство“, спомни си доайенката в бранша.

След като отключила тиреоидит на Хашимото обаче станала нетрудоспособна. Болестта засегнала зрението и сърцето й. Така след една година ходене по мъките проблемите само се задълбочавали. Започнала да пие по една шепа лекарства, като междувременно ходила и до офталмологична клиника в Париж. Там й предложили сложна операция, тъй като установили, че очните нерви и мускули на българката са атрофирали. В безизходицата тя решила да се довери на един гастролиращ у нас лечител от Московската академия по Су Джок. С неговата помощ настъпил необясним процес на изцеление.

Знание

„След като аз самата се излекувах, реших да се обуча и да разпространя това познание в България, като преведа книгите на проф. Пак Чже Ву – корейския учен, открил метода“, спомни си Мальова. Този ноември тя стартира и нови курсове по неконвенционалното лечение. Името му идва от корейски език, където Су означава „длан“, а Джок – „стъпало“.

Интервю с основателката на Су Джок движението у нас четете идната събота (22 ноември).

Любомир Старидолски