З дравните власти у нас следят ситуацията с ранния и интензивен грипен сезон, който се наблюдава в Япония. 

Това обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който участва в семинара на тема „Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, РСВ, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус свързани ракови заболявания“.

„Вероятно по-висока и реална заболеваемост от грип ще има през ноември-декември, особено по време на празниците, и да се стигне до евентуална епидемия към края на януари. Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон, но не е задължително същото да се случи и в Европа“, каза доц. Кунчев.  

Легла

По думите му заетостта на болничните легла в белодробните клиники в момента в страната е много висока, но това не се дължи на грип, а на ковид (около 30%) и риновируси, които са характерни за сезона. Той предлага и ваксинирането срещу грип да бъде безплатно за децата, като това да залегне в новата назионална програма. В момента основна цел пред здравната ни система е включването в имунизационния календар на задължителна ваксина срещу варицела при децата и целева срещу респираторно-синцитиален вирус (РСВ) при бременни. 

Бюджет

„Между 5 и 5,2 млн. лв. ще струват на бюджета включването на тези ваксини в Националния имунизационен календар. Очакванията са в близките дни промените в Наредба 15 да бъдат публикувани за обществено обсъждане. Въвеждането на задължителна безплатна ваксина срещу варицела за децата и срещу РСВ за бременни ще изравни България с европейския имунизационен календар, което ще бъде едно много сериозно постижение. Икономическите ползи от предпазването от това заболяване, като спестени разходи за лечение и индиректни разходи от болничните на родители за гледането на деца, ще са много повече от тези пари“, коментира пред „Телеграф“ доц. Кунчев. 

Людмил Христов Людмил Христов
Грипен сезон имунизационен календар ваксини РСВ варицела Грип