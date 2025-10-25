З дравните власти у нас следят ситуацията с ранния и интензивен грипен сезон, който се наблюдава в Япония.

Това обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който участва в семинара на тема „Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, РСВ, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус свързани ракови заболявания“.

„Вероятно по-висока и реална заболеваемост от грип ще има през ноември-декември, особено по време на празниците, и да се стигне до евентуална епидемия към края на януари. Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон, но не е задължително същото да се случи и в Европа“, каза доц. Кунчев.

По думите му заетостта на болничните легла в белодробните клиники в момента в страната е много висока, но това не се дължи на грип, а на ковид (около 30%) и риновируси, които са характерни за сезона. Той предлага и ваксинирането срещу грип да бъде безплатно за децата, като това да залегне в новата назионална програма. В момента основна цел пред здравната ни система е включването в имунизационния календар на задължителна ваксина срещу варицела при децата и целева срещу респираторно-синцитиален вирус (РСВ) при бременни.

„Между 5 и 5,2 млн. лв. ще струват на бюджета включването на тези ваксини в Националния имунизационен календар. Очакванията са в близките дни промените в Наредба 15 да бъдат публикувани за обществено обсъждане. Въвеждането на задължителна безплатна ваксина срещу варицела за децата и срещу РСВ за бременни ще изравни България с европейския имунизационен календар, което ще бъде едно много сериозно постижение. Икономическите ползи от предпазването от това заболяване, като спестени разходи за лечение и индиректни разходи от болничните на родители за гледането на деца, ще са много повече от тези пари“, коментира пред „Телеграф“ доц. Кунчев.

