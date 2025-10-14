Световната здравна организация (СЗО) отправи зловещо предупреждение – бактериите все по-често не се поддават на лечение с антибиотици. Една от всеки шест лабораторно потвърдени инфекции вече е причинена от устойчиви патогени.

„Ситуацията е изключително сериозна и се влошава с бързи темпове“, предупреди в ефира на NOVA NEWS вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова. По думите ѝ, резистентността към антибиотици е скочила с цели 15% само за година, а проучването обхваща 23 милиона проби от над 100 държави.

„Ако не овладеем ситуацията, ще се върнем във времена, когато дори една драскотина може да е смъртоносна“, алармира професор Александрова.

Годишно над 1 милион души умират директно от резистентни инфекции, а при близо 5 милиона смъртта е свързана с тях. Пандемията от COVID-19 е дала мощен тласък на кризата – през април 2020 г. употребата на антибиотици достигна рекорден връх и оттогава остава тревожно висока.

Допълнителен удар нанасят отпадъците от производството на антибиотици в Индия и Китай, които замърсяват околната среда и ускоряват мутациите на бактериите.

В България положението също не е розово – има резистентност към всички групи антибиотици, дори към стратегическите. Особено тревожен е случаят с туберкулозата: при активните случаи 3,5% от пациентите са устойчиви на двата основни антибиотика, а при вече лекуваните – над 18%!

Според глобално проучване, публикувано в The Lancet, най-опасният враг сред грам-положителните бактерии е устойчивият Staphylococcus aureus, а сред грам-отрицателните – тези, неподатливи на карбапенеми – последната надежда на медицината.