З ащита пред Брюксел за българския сорт боб „Еликсир“ подготвят група фермери от района на Добруджа. За това съобщи пред „Телеграф“ Стоян Георгиев, един от най-големите производители и популяризатори на сорта. Той отглежда около 400 дка родни сортове фасул, като най-голям е делът на „Еликсир“ в полетата край Балчик и Каварна. Неговата мечта, цел и мисия е да върне популярността на българския боб, чието производство в последните години е сведено до минимум.

Въглехидрати

Затова той е закупил подходяща техника и работи съвместно с няколко фермери, като крайната им цел е да регистрират кооперация, а след това да внесат искане за регистрация на фасула като Защитено наименование за произход (ЗНП). Техните мотиви са, че става дума за български сорт, разработен от Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево. Този фасул се отличава с едрите си зърна и с това, че съдържа много повече протеини, отколкото другите, в чието съдържание доминират въглехидратите, обясни Стоян Георгиев. Според него това е причината да е по-вкусен, а новата реколта да увира много бързо. Интересното за него е, че той е от стелещите се фасули, тип добруджански. Това означава, че изисква повече обработка, защото първо се скуб е и след това се прибира и вършее. Зърната са едри, а добивите от него са 180-200 кг от дка, разказа проф. Иван Киряков, един от създател на сорта.

Мотиви

Най-сериозният аргумент групата да иска защита от Брюксел по ЗНП е, че „Еликсир“ дава най-качествена реколта с едри зърна край морето в района на Каварна и Балчик. Докато другите сортове абортират цветовете си заради големите горещини в останалите части на страната, то по нашето Северно Черноморие влажният морски въздух подпомага цъфтежа и завързите и фасулът оцелява дори и в непривичните жеги за страната, обясни Стоян Георгиев. Според експерта по защитата за качество пред Европейската комисия и бивш зам.-министър Георги Събев Защитено наименование за произход (ЗНП) гарантира, че продуктът произлиза от определен район и неговите характеристики са свързани с този район. Един от най-силните аргументи в полза на сорта „Еликсир“ ще е, че вирее най-добре в специфичния климат в района на Северното Черноморие.

Припомняме, че България има заявка през 2019 г. за защита на още един сорт боб – Смилянски фасул, но процедурата все още не е приключила.

Светлана Трифоновска