П околението Z намери цаката на авиокомпаниите, които все измислят рестрикции за багажа на пасажерите.

Почиващите млади хора вече „летят гoли“, за да спестят пари. Дали обаче примерът им ще бъде последват и от други.

Поколение Z (или зумърите) включва хора, родени най-общо казано между средата на 90-те и началото на 2010-те години, например между 1997 и 2012 г.

Те са първото истинско "дигитално поколение", израснали със смартфони, интернет и социални мрежи, което ги прави технологично грамотни и адаптивни.

Характеризират се с иновативност, критично мислене, социална ангажираност, повишена осведоменост за психичното здраве и загриженост за устойчивостта и равенството

Таксите

Таксите за багаж и разходите за наднормено тегло могат да се натрупат по време на пътуване, така че "летенето гoл" си е добро решение.

Тенденцията, в която участват най-вече представителите на поколението Z и милениалите, включва пътник, който се качва на полет без абсолютно никакъв багаж, освен телефона и портфейла си.

Летене "гoл"

Феноменът „гoлo летене“ се появява, след като 48% от възрастните, в проучване сред 1000 участници, проведено от Send My Bag, смятат, че авиокомпаниите нарочно печелят от объркващите правила за багаж, съобщава Escape .

Междувременно 37% от пасажерите са платили 200 австралийски долара (96 британски лири), или над 200 лева за такси за свръхбагаж през последната година.

28-годишната Рейчъл Кели признава, че е предприела подхода на „гoлo летене“, когато се е преместила от Ирландия в Австралия по-рано тази година.

Тя искала да избегне сметката от 1000 австралийски долара (480 британски лири) около 1100 лева, за носене на допълнителен багаж и вместо това платила за изпращането му по пощата.

„Разбирам, че е справедливо да се таксува за регистриран багаж, но цените са абсолютно изнудващи, наистина не си струва.“

Рейчъл споделя, че често използва техниката „летя гола“ за други полети и крие чантата си под палтото си.

Въпреки това, тя признава, че се чувства „нервна“, когато го прави, и се страхува да не бъде хваната.

„Ако пътувам с авиокомпания като Jetstar с ограничение от 7 кг, ще скрия чантата си под палтото си или ще нося по седем пуловера, ако е необходимо, за да не се налагат такси за свръхбагаж“, казва тя.

Пътничката казва, че обикновено изважда чантата си, след като се качи на самолета.

Нова мода - „surdogging“

От 2024 година друга странна тенденция в пътуванията завладя интернет - „surdogging“ полети.

Практиката, известна като „rawdogging“ или понякога „barebacked“, означава да не консумирате музика, филми или друга форма на забавление, освен основните карти на полетите или екраните с данни за полетите на облегалката на седалката.

В по-големи крайности някои се отказват от храна и напитки по време на пътуването.

Десетки клипове се появиха в TikTok , показващи пътници, които се възползват от тенденцията, а много видеоклипове показват пътници с празни изражения, докато се взират в пространството.

Докато първия вариант - летенето "гoл" може и да се хареса на българите, то второ - неконсумирането на нищо в самолета, едва ли ще им допадне. Особено за по-дългите полети.

Тъпченето на дрехи

Друга тактика за намаляването на разходите за свръхбагаж е носенето на няколко слоя дрехи. Тя е използвана от един на всеки трима пасажери.

В някои случаи пътуващите могат да изберат да се натъпчат с дрехи и други вещи и да получат багажа си на местоназначението, доставен по пощата на по-ниска цена.

Като цяло и тази тенденция не е чужда на нашего брата, който практикува напомпването с по няколко ката дрехи далеч преди 2024 година.

*Източник: MailOnline