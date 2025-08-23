С редствата по ваучерите ще бъдат автоматично конвертирани от лев в евро. Нито работодателите, нито служителите ще трябва да предприемат каквито и да е допълнителни стъпки. Превалутирането ще става по официалния курс 1,95583 лв. за 1 евро. Формулата е проста: сумата в левове се разделя на курса и след това се закръгля до втория знак след десетичната запетая по стандартното правило. Пример:

100 лв. ÷ 1,95583 = 51,1291881 евро → 51,13 евро.

След влизането на еврото, максималната стойност на ваучерите ще бъде 102,26 евро. Това е лимитът, определен по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

Република България (ЗВЕРБ). Какво се случва с хартиените ваучери в левове? Хартиените ваучери, отпечатани преди 1 януари 2026 г., ще могат да се използват в магазините до датата на тяхната валидност. Те също ще се приемат по официалния курс и ще могат да бъдат осребрявани по досегашния начин. Всички процеси по смяната на лева с евро са автоматични. Вашите ваучери ще останат валидни и ще се използват по същия начин, както досега – просто вече в евро.

*Източник: Марица