П робутват спирт от зърнен произход с есенция за домашна ракия по заведенията.

Това каза пред „Телеграф“ шефът на Националното сдружение „Българска домашна ракия“ Петко Събев.

Спиртът от зърнен произход се вкарва контрабандно у нас. Забърква се със съответната есенция и се сервира в заведения, често под маркетинговото наименование „Ракията на шефа“.

Събев отхвърля обвиненията на големи производители на спиртни напитки, че пазарът е залят от домашна ракия без акциз, продавана незаконно.

Това не е домашна ракия, а контрабанден алкохол с есенция. Заведенията имат големи обороти и там най-вече я пробутват, посочи той.

Малки количества се продават и на физически лица на черно.

Вече почти никой не дръзва да пусне открито обява в интернет, че продава домашна ракия, показа проверка на „Телеграф“ из най-популярните платформи за обяви. Съгласно акцизното законодателство домашна ракия може да се вари само за лични нужди в количества до 30 л на семейство годишно, като е абсолютно забранено да се продава. Тези 30 л се облагат с акциз, който е наполовина от стандартната ставка.

За по-голямо количество трябва да се плати акциз в пълен размер.

Само допреди няколко години сайтовете за безплатни обяви бяха пълни с оферти за продажба на домашна ракия, но такива вече няма. Причината е затегнатият контрол от Агенция „Митници“, както и правилата на самите интернет платформи, които изрично забраняват публикуване на обяви за алкохол.

Ако някой все пак реши да пусне оферта, че продава ракия, администраторите на сайта просто не я одобряват.

По закон домашна ракия може да се вари само в регистрирани малки обекти за дестилиране, или т.нар. селски казани. Това обаче не означава, че по селата домашните казани са изчезнали, напротив, почти всяка къща има.

Казанът в мазето или на двора е традиция у нас

Наличието на казан в мазето само по себе си не е нарушение. За да бъдеш санкциониран от митничарите, те трябва да те хванат, докато вариш, а такива случаи са рядкост. Понякога отмъстителни съседи се топят един друг, но жалбите обикновено се подават в полицията.

