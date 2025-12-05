Р ядка кошута с бял цвят беше заснета в Източните Родопи. Снимки на изящното животно се появиха в социалните мрежи в любителската група „На Родопа планина с любов“. Необичайният цвят на животното се дължи на рядка генетична мутация, което се характеризира с пълна липса на пигмента меланин в кожата, козината и очите. Това се случва в резултат на генетичен дефект, който пречи на клетките да произвеждат този пигмент, обясняват експерти. Появата на такова животно винаги поражда интерес. В коментарите в социалните мрежи хората се опасяват, че „някой шкембелия пияница може да й види сметката“ .Фотографът на бялата кошута Елена Нанкова разкри къде точно я е снимала, като това е защитената местност Вълчи дол и допълни, че там ловджии няма. Освен това има дежурни, които следят за нарушители в района.

Фотокапан

„Телеграф“ припомня, че последното чрез фотокапан хванато бялото животно от семейство Еленови в България бе през март 2023 г. в Западните Родопи. Красивото животно беше заснето от ловните стопанства на Южноцентралното държавно предприятие в Смолян, като редкият бял сръндак е бил на видима възраст между 5 и 7 години. В началото на годината пък отново се появиха снимки на грациозното животно, което е снимано в Родопите от любители. Според научни изследвания вероятността да се роди бебе албинос при елените е 1 на 30 000 раждания.

Надежда

Появата на животни с необичайна бяла окраска винаги буди интерес. Така например бялата лястовица за последно бе видяна миналата година на връх Малка Богородица в Старозагорско. В нашите поверия лястовицата албинос е свързана с надеждата и е символ на късмет. Неслучайно един от емблематичните разкази на Йордан Йовков - „По жицата“, е свързан именно с нея, а думите на Моканина: „Бяла лястовичка... Има ли я?“, остават символ на надеждата.

*Автор: Цветина Йорданова