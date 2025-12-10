Д емократична България втвърди тона: партията внася промени в Закона за НСО, с които да бъде прекратена охраната на народни представители – с едно изключение: председателя на парламента. На мушката е Делян Пеевски, който според ДБ е „най-охраняваният човек в държавата“.

„Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена“, заяви остро Ивайло Мирчев. По думите му депутатът е пазен не само от НСО, но и от барети, полиция, жандармерия и частна охрана – все заради „фалшив сигнал“, че руското ГРУ идва да го ликвидира. „На тази гавра с държавността трябва да се сложи край“, отсече Мирчев.

Той напомни на ГЕРБ, че Бойко Борисов вече се е подписал за оставката на Антон Славчев – „бухалката на Пеевски“ в КПКОНПИ. И ги призова да последват лидера си. „Ако са решили да бламират Борисов – нека го кажат“, допълни депутатът.

Божидар Божанов също бе категоричен: вотът на недоверие трябва да мине. „Площадите казаха 'оставка'. Това е вотът на протеста“, заяви той. ДБ внася и промени в закона за мерките срещу изпирането на пари, за да се прилагат санкциите „Магнитски“ пряко върху Пеевски.

„Трябва Пеевски да бъде изолиран по всички начини. Само така политическата криза може да бъде решена“, заяви Божанов и настоя за връщане на машинното гласуване и „санитарен кордон“ около ДПС депутата.