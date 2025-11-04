К андидат за „Гинес“ падна след опит да изтегли 40 тона самолет на летище „Васил Левски“, видя „Телеграф“.

Вчера за първи път в България беше направен опит за изтегляне на самолет с тегло близо 40 тона на разстояние до 15 метра. Републиканският шампион по силов трибой и състезател по стронгмен Велизар Митов при първия опит за теглене на самолет падна заради стара контузия на левия крак, но не се отказа и издърпа машината с един крак. В това предизвикателство се включиха двама български тежкоатлети, членове на Федерацията за силови спортове „Стронгмен“, като всеки направи отделен опит.

„Много е трудно, при самото тръгване изпуснах въжето“,“Имам травма на единия крак и просто си оказа влияние, но се стегнах и спортният дух ме върна“, каза Митов. „През цялото време си повтарях, че трябва да се изправя и прехвърлих цялата тежест на десния крак“, „Реално издърпах самолета с десния крак, защото левият ми отказа на третия метър“, добави той.

Христо Мусков е вторият мъж, който дърпа 15 метра самолета. Той е многократен републикански шампион на България, носител на титлата „Най-силен мъж на България“. Предизвикателството е било срещу тях самите, за да проверят границите на физическите си възможности и да демонстрират силата на човешкия дух. „В България са дърпани по-тежки превозни средства, но до момента самолет никой не е дърпал“, „Самото тръгване е много трудно, в момента едва си седя на краката“, коментира Христо Мусков. „Идеята дойде оттам, че никой не го е правил в страната до този момент“, „Всичко стана като на шега“, добави Мусков.

