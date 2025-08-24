И ма грешки в листовките за кандидат-водачи кат. Б. За това алармира пред „Телеграф“ бившият зам.-министър по транспорта и член на Европейския център по транспортни политики Ангел Попов. „Ние открихме няколко грешки. Държавната агенция по пътна безопасност е една от организациите, които одобряват учебната документация заедно с МОН и Министерството на транспорта“, каза той и уточни, че с него се свързват хора, които му споделят на какви груби грешки се натъкват. Подвеждащите въпроси се падат по време на теоретичния изпит, който се провежда в т.нар. бяла стая.

Заблуждение

Институциите, които измислят и одобряват въпросите, не трябва да допускат нито една грешка, категоричен е Попов. „Ние не знаем на базата на тях колко бъдещи водачи не са си взели теорията“, коментира той. Според него те са в резултат на неумение. „Тук нямаш право да допуснеш печатна грешка. Това не е пропуск в една запетайка. Това е пропуск в документ, който е с голяма тежест и с голяма отговорност“, подчерта Попов.

Казуси

На показаната листовка тук се пита кой е с предимство. На снимката се вижда, че пътепоказателят на автомобила показва, че той ще прави ляв завой, а въпросът касае пропускането на пешеходец и завой надясно. „Точно такива са казусите. Ако си нормален човек и се опитваш да минеш изпита по честен начин, ти полагаш усилия. И когато държавата умишлено ти е вкарала грешка, ти се подвеждаш и няма да го вземеш“, заяви експертът.

Коментар

„Телеграф“ потърси за коментар Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, откъдето обясниха, че те не изготвят изпитните въпроси, а само ги съгласуват и при установяване на грешки, следва да бъде уведомена Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, в чиято компетентност е да предприеме съответните действия. До момента не сме получили тяхното становище по случая. От ДАБДП допълниха, че в началото на 2025 г. при тях е постъпило писмо от ИААА, с което са изпратени за съгласуване нови въпроси, които не са били утвърдени преди влизане на промените в сила. От своя старана те са върнали към „Автомобилна администрация“ предложения за редакции.

Според Попов от ЕЦТП отговорът на ДАБДП е рутинен и опит за замитане на проблема. „Вие, като участвате, защо не сте видели, че има грешни въпроси? Кой носи отговорността?“, пита той и коментира, че не са доволни от работата на агенцията, която според тях нищо не прави, за да гарантира безопасността на движението на пътя.

Владимир Христовски