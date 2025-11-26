Г ейзер с гореща вода блика в продължение на месец и половина в междублоково пространство в столичния квартал "Младост".

За абсурдната ситуация, превърнала детска площадка в импровизиран СПА център, разказаха потърпевши жители в предаването "Здравей, България" по NOVA.

Течът от спуканата тръба е спрян мистериозно рано тази сутрин.

Ситуацията, макар и притеснителна, е станала повод за черен хумор сред живеещите в района.

"Мястото беше подходящо за пране на килими и пердета", коментира един от жителите на квартала.

Други допълниха, че са можели да си направят "джакузи" или дори да "ловят риба".

Според живеещите аварията е възникнала още в средата на октомври.

"Месец и половина! Аз съжалявам, че ви се обадих", сподели един от потърпевшите, като обясни, че благодарение на "гейзера" поне им е било по-топло навън.

Въпреки шегите, хората са сериозно притеснени от дълго продължилия теч. Основният им страх е, че постоянно изтичащата гореща вода може да е компрометирала основите и стените на околните жилищни сгради.

Най-абсурдната част от историята е, че след месец и половина бездействие, аварията е отстранена часове преди прякото включване на екипа на NOVA.

"Повече щяха да се изложат, ако не го бяха спирали", коментира дете от квартала.

Източник: NOVA