„Нито една присъда няма да ни го върне“. Това каза пред „Телеграф“ Лилчо Арсов - приятел и помощник-треньор в Ботев (Пд) на Ферарио Спасов, минути след като чу присъдата от 9 години затвор на Начо Панталеев. Вчера ВКС обяви окончателното решение по делото.

Ето колко ще лежи причинилият смъртта на Ферарио Спасов

Начо причини жестоката катастрофа на 11 ноември 2023 г. на пътя Варна-Велико Търново, край Шереметя. Тогава при опит да изпревари колона от автомобили Панталеев лети с мерцедеса си със 165 км/ч, при ограничение 90 км/ч. При опит да се прибере в колоната удря автомобила на треньора. Колата изхвърча в канавката, а Спасов издъхва на място.

Несъизмеримо

„Не мога да преценя много ли е, малко ли е като наказание. Със сигурност обаче е несъизмеримо със загубата на такъв приятел и човек като Ферарио“, добави още Арсов. Окончателната присъда коментира и друг колега и голям приятел на Спасов - доц. Михаил Мадански: „За разлика от други случаи, от прокуратурата се задвижиха и сравнително бързо внесоха делото в съда и така имаме конкретна развръзка. Не мога да коментирам присъдата. Знам обаче, че Феро много липсва и можеше много да даде и на футбола, и на семейство, и на приятели“.

Самонадеяност

Според върховните съдии Въззивният съд правилно е приел, че престъплението е извършено при по-тежката форма на непредпазливост - престъпна самонадеяност, което само по себе си завишава както обществената опасност на деянието, така и на дееца. С решението си ВКС потвърждава решението на апелативните магистрати във Велико Търново, които увеличиха присъдата от 5 г. на 9 г затвор за джигита. Наказанието „лишаване от право на управление на МПС“ бе увеличено от 5 на 11 г.

Людмил Христов