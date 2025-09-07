Н ад 27 000 души ще получат писма, имейли или обаждане по телефона от Националната агенция за приходите (НАП) относно задължението да обявят доходите си от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в интернет, наеми и др. за миналата 2024 година. Те ще имат срок от две седмици след получаване на известието да декларират доходите си, съобщават от приходната агенция.

НАП започва информационната кампания спрямо физически лица, за които има данни, че през 2024 година са получили доходи от такива дейности, но са пропуснали да ги декларират. Институцията разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица. Тези данни са подадени в приходната агенция от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд „Земеделие“ – за отпуснатите субсидии, пише в съобщението.

Данни

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, а информацията за вида им е отразена в съответните приложения. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Достъп

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК, могат да го получат за минути и безплатно във всеки офис на НАП.

Крайният срок за деклариране на доходите на физическите лица изтече на 30 април тази година, припомня БТА. Часове преди края на данъчната кампания НАП отчете над 727 хиляди души, подали годишни данъчни декларации. Близо 87 процента от тях са направили това чрез портала за електронни услуги с ПИК или КЕП.