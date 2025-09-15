О сновна причина за натрупването на образователни дефицити и отпадането на част от децата от образователната система е неговоренето на български език. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново". Министърът разговаря с екипите по Механизма за обхват на децата в образователната система, които работят към училището.

Всички анализи показват, че когато едно дете е от семейство, в което не се говори български език, бъде обхванато по-рано в образователната система, то има по-голям шанс да получи училищно образование и да се интегрира ефективно, подчерта Вълчев. Той припомни, че Евростат отчете миналата година за първи път, че страната е под средноевропейския процент на преждевременно отпадналите от училище. В момента той е 9,3 на сто, а много години е бил 12-13 процента.

Не съм оптимист, че ще имаме по-висока събираемост, ако санкциите, наложени на родителите, незаписали децата си на училище, се събират от директорите, коментира министърът. Той посочи, че всички възможни социални и семейни помощи са обвързани с посещаемостта, но е факт, че системата няма достатъчно механизми, с които да ги принуждава и да ги наказва, и компенсира с убеждаване и ежедневна работа. В момента в страната на терен са 12 000 екипа, които работят по Механизма за обхват на децата в образователната система. Бяха осигурени средства за образователни медиатори и тази година те са близо 1900, припомни Вълчев.

"Само на 3% от родителите, които не осигуряват присъствие на децата си в клас, са налагани санкции от общините. А събираемостта е едва 2 на сто. Това значи, че ефективността е 6 десетохилядни. Нямаме инструмент, чрез който да въздействаме", констатира министърът. И допълни: "Не съм оптимист, че при евентуална промяна ще имаме по-висока събираемост. Сега общините се въздържат да налагат глобите, защото не могат да ги съберат. Ако ги наложат, действително една малка част от тях се издължават. Ако директорите ги събират, може би ще са по-стриктни.".

Не давало желания резултат и обвързването на посещаемостта със социалните помощи. "Като отидат семействата в Германия, там социалната система е много по-щедра и им спират 2000 лева. Тук им спираме 100 лева, направи сравнение Вълчев. Единственият начин да се компенсира били убеждаването и ежедневната работа.

Има процеси на промяна на нагласите в ромските общности и голямата разлика от преди 15-20 години е, че много от родителите работят, каза министърът. Той допълни, че продължава да има проблеми с ежедневната посещаемост и "избутването", без да са усвоили компетентности. Апелирах към всички учители, ако децата имат дефицити, в който и да е клас, да работят индивидуално, а не да следват учебните програми, посочи Вълчев.

По думите на Вълчев един от дефицитите в системата е езиковата интеграция, която най-общо означава едно дете, което не знае езика на образователната система, да започне само с него. Той припомни, че е предложено в Закона за предучилищното и училищното образование да се регламентира такава интеграция. Децата, които постъпват в първи клас и не знаят български език, ще биват тествани и ще им бъдат предписани три пакета - 200, 500 или 800 часа български език, като се очаква промените да влязат през следващата учебна година.

В Пловдивска област към момента не са обхванати около 230 ученици, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. По думите й причините за това са различни, като основаната е заминаване в чужбина. Точният им брой ще бъде ясен около 30 септември, когато училищата подготвят списъците, допълни Киркова, предаде БТА.