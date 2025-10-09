О ще не влязъл в учебната програма предметът "Религия и добродетели", и вече поражда скандал. Сигнал за недопустимо присъствие в програмата на текстове от сръбски поп "дебългаризатор", на всичкото отгоре и "член на терористична група", добавя Горан Благоевв с пост в социалната мрежа.

.

"Ако това е част от програмата на новия предмет "Религия и добродетели", училището и обществото са изправени пред СКАНДАЛ, за който не подозират, пише той, публикувайки скрийншот от страницата на Министерството на образованието.

Богословът журналист Горан Благоев написа:

"Децата ще учат "богословието" на сръбския епископ Николай (Велимирович).

Като владика на Охрид и Битоля през 20-30 те години на ХХ век той е един от дебългаризаторите на Вардарска Македония - шамаросвал, например стари свещеници, че говорели на български, обявява българското културно наследство в Македония за сръбско.

Свързан е, както и други сръбски епископи в Повардарието със сръбската терористична организация "Црна рука".

В добавка Николай (Велимирович) е антисемит.

Ако се търси някакъв православен универсализъм защо вместо дебългаризатора Николай (Велимирович), не са включени съвременни сръбски богослови като Радован Бигович, например?

Има ли опасност българското училище да отгледа еничари с благословията на БПЦ? Вероятно има".

На коренно различна позиция е философът Андрей Романов , който в свое интервю казва: "Наистина съм потресен от това какви глупости се говорят у нас в публичното пространство и на какви невероятни глупости вярват у нас хората!

Светецът, праведникът – гонител на българите и българското, българомразец? Това са абсурдни и грозни клевети и аз просто не разбирам как могат да се говорят сериозно такива неща. Като свещеник и монах, св. Николай не участва в братоубийствените войни между балканските народи; нито веднъж през живота си не е вдигнал ръка срещу живо същество.

Наистина, след края на Първата световна война за няколко години е назначен за епископ на Охрид, но нямаме сведения да е бил привърженик или проводник на асимилаторската политика на властите.

Това противоречи на всичко, което знаем за него. Светецът е бил безкрайно кротък и благ човек, тих молитвеник и съзерцател. Той – участник в насилия и репресии? Абсурдно. Какво е правил в Охрид се вижда от написаните по това време Езерни молитви: посветил се е на молитви за човешкия род и общуване с Бога. А как се е отнасял към България и българите, се вижда от много негови книги, текстове, писма. Светецът винаги говори за България с обич и топлина, всеки път подчертава, че българите и сърбите са братски народи..."

Философът Андрей Романов

Кой е Николай

Николай (на сръбски: Николај или Nikolaj) е сръбски духовник, охридски, охридско-битолски и жички епископ на Сръбската православна църква, виден богослов.

Николай е изключително противоречива фигура в сръбската история.

Като млад духовник е на либерални позиции и подкрепя икуменическото движение, но след Първата световна война застава на консервативни позиции и е основател на дясната сръбска идеология светосавски национализъм.

Духовен баща е на профашиското движение „Збор“ и е на антисемитски позиции.

Николай като студент

През Втората световна война германските окупационни власти го затварят през 1944 година за три месеца в концентрационния лагер Дахау, но след това го освобождават, за да помага за обединението на югославските колаборационисти льотичевци и четници. След войната емигрира в Съединените щати, където умира през 1956 г. и е погребан в Пенсилвания.

В 2003 година Сръбската православна църква го канонизира за светец.

*Източник: Уикипедия

Сега да видим как ще отговори Министерството на образованието и науката...или ще подмине темата...

Росица Лаханова