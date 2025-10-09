31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно да бъдат обявени за неприсъствени дни, във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 г.

Според финансовия министър Теменужка Петкова, обявяването на двата дни за почивни ще позволи извършването на ключови дейности по пренастройка и обновяване на финансови, административни и информационни системи, за да се гарантира безпроблемното функциониране на държавната и частната инфраструктура в условията на еврото. Единната европейска валута ще замени лева от първите часове на новата 2026 година.

На 8 юли 2025 г. Съветът на ЕС прие решение (ЕС) 2025/1407, с което официално определи 1 януари 2026 г. като датата, на която еврото ще стане официална парична единица на България.

Проектът за решение, с което двата дни да бъдат обявени за неприсъствени е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите за срок от 30 дни. За изпълнението му не са необходими допълнителни бюджетни средства, уточняват вносителите, писа NOVA.

