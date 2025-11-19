Н ощта в Костинброд беше разкъсана от ярки пламъци, след като мощен пожар избухна в базата на общинското дружество „Общински превози – Костинброд“. Огнената стихия изяде цели четири автобуса, един ученически автобус, два буса и няколко леки автомобила, оставяйки след себе си овъглена пустош и огромен логистичен проблем за целия град.

Общината съобщава, че жителите трябва да се подготвят за сериозни затруднения в обществения транспорт през следващите дни. В момента тече трескаво осигуряване на допълнителни превозни средства, за да се запази разписанието поне частично.

Забавянията обаче са неизбежни. Курсове може да тръгват по-късно, а някои линии да бъдат временно променени.

Местната власт уверява, че е в постоянна координация с службите и прави всичко възможно да възстанови нормалното обслужване възможно най-бързо.