Т риметрови бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев ще се извисят на централния площад в Златарица.

Идеята е те да бъдат разположени в пространството между стълбите, водещи към паметника „Майка България“, и прилежащата площадка за спорт. Разстоянието между скулптурните композиции ще е 2,50 метра. Постаментите ще са изработени от гранит, а скулптурните изображения с ликовете - от бронз.

Във връзка с това от общината приканиха всички заинтересовани граждани да изразят своите мнения и да направят предложения относно позиционирането и визуализацията на така представения проект. Срокът за приемането им е до 15 септември, а на 17 септември в зала „България“ в Златарица ще се проведе публично обсъждане.

Финансиране

Вече се работи по реализацията на идеята, коментира кметът на Златарица Петър Ганев, цитиран от БТА. Финансирането на проекта е с пари от бюджета на общината и е гласувано на заседание на Общинския съвет. За първия паметник ще бъде платено тази година, а за втория – през следващата. Двата паметника ще бъдат изработени от скулптора Красимир Ангелов, чието дело е паметникът на Левски в Етрополе, който беше открит през юли, поясни Ганев.

Първо ще бъде изработен бюст-паметникът на Христо Ботев, защото догодина предстои отбелязване на 150 години от гибелта му, казва скулпторът. Планирано е той да бъде открит на 2 юни следващата година. Двата бюста ще бъдат с височина около един метър, а колоните – два метра, като на тях ще бъдат изписани имената и датите на раждането и смъртта на двамата революционери, каза Ангелов. Между бюст-паметниците и паметника „Майка България“ ще има освен визуална и мисловна връзка. В изпълнението на проекта ще участва и арх. Станислав Константинов, с когото скулпторът е работил по много досегашни проекти.

Фотографии

Ангелов за първи път ще изработва бюст на Христо Ботев, докато на Васил Левски има реализирани вече няколко бюста и един паметник. За образите на двамата герои ще използва техни популярни и разпознаваеми фотографии, защото според него хората са си изградили някаква представа и очакванията им са да видят точно тези познати лица. Той ще се опита да дообогати представата им с формите, изваяни от него, защото работата на скулптора е да изгради обемните образи в пространството.

Все още работата по бюст-паметниците не е започнала, защото се изчаква да мине общественото обсъждане и останалите предварителни процедури, а след това първо ще бъде направена архитектурната част за ансамбъла между двата постамента, поясни Ангелов.

*Автор: Цвета Дилова