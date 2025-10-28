Н авръх 1 ноември - Деня на народните будители, в София откриват интерактивния музей „Това са будителките на България“. Той ще се намира на площад „Гина Кунчева“ в София и ще разказва историите на 14 от най-бележитите българки от миналото, които ще оживеят върху пейките на площада. Всяка от тях носи името на една от будителките на България – жените, оставили дълбока следа в културния, обществения и демократичен живот на страната.

Сред 14-те будителки са първата българка, разнесла славата на България по света; първата архитектка, чиито сгради и днес красят столицата; жената, която се е борила за правото на глас на жените, преди то да стане реалност в Европа; първата хабилитирана ядрена физичка; жената, дала началото на институционалната грижа за децата, на първата издателка на женско списание, на жената, първа нарисувала голо женско тяло – все подвизи, немислими за времето и порядките в обществото.

Имената

Сред имената на будителките можем да видим тези на Екатерина Каравелова, Юлия Малинова, Мара Белчева, Костанца Ляпчева, Ана Карима, Яна Язова. Една от пейките е запазена за Гина Кунчева, майката на Апостола на свободата Васил Левски, която е дала и името на площада.

„За съжаление, когато говорим за будителството, пропускаме будителките – жените с принос към пробуждането на българското общество. Те не съществуват в общата ни историческа памет – няма ги в учебниците, няма техни паметници, рядко съществуват и паметни плочи. Това правим ние днес – събуждаме спомена за тях и го предаваме напред във времето“, каза Левена Лазарова, изпълнителен директор на Фондация „Будителките“.

Код

На всяка табелка е поставен QR код, който отвежда посетителите към специално създаден уебсайт, представящ историите им на български и английски език. По този начин изложбата свързва миналото и настоящето, превръщайки градското пространство в място за знание, памет и вдъхновение.

В деня на откриването гражданите ще чуят вълнуващите истории на будителките, разказани от Free Sofia Tours, ще разгледат снимки и лични документи, предоставени от Държавна агенция „Архиви“, ще се върнат назад във времето и ще стоплят с усмивка и възхищение спомена за своите смели и непримирими предшественички.

Проектът е съвместна инициатива на район "Оборище" и Фондация "Будителките", спечелил финансиране по програма „Граждански бюджети на София 2025 г.“, след пряко гласуване на гражданите на столицата. През 2024 г. изложбата гостува на Българския културен институт във Варшава.

Владимир Христовски