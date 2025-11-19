С офийският градски съд отложи делото на Кирил Петков за длъжностни престъпления за 2026 г.

Причината - адвокатът му Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

До днешното съдебно заседание те не ѝ бяха предоставени заради големия обем от 48 тома. Съдът удовлетвори молбата на защитата за предоставяне на материалите по делото и насрочи следващото заседание за 27 януари 2026 г.

„Ако е възможно това да стане в максимално кратък срок", заяви прокурорът по делото Ангел Кънев.

Припомняме, че Кирил Петков е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател. Той е предаден на съд за това, че на 17.03.2022 г. в град София в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - министър-председател, е превишил властта си. Той е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

„Моето дело се движи нормално. Ще се покаже, че не съм извършил престъпление“, каза Кирил Петков пред журналисти на излизане от залата.

В съдебна зала ще бъдат разпитани четирима души.

