О тмениха бедственото положение във вилно селище Елените и местност "Козлука". Това се случва 14 дни след катастрофалното наводнение в курорта, взело четири жертви.

Заповедта е на кмета на община Несебър Николай Димитров, предаде БНР. Той се мотивира, че към момента няма данни за опасност за живота и здравето на населението и с оглед овладяване на възникналата кризисна ситуация на 3 октомври.

Тогава заради усложнената метеорологична обстановка и поройните дъждове беше обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър. Впоследствие, на 10 октомври бедственото положение беше удължено само за територията на местност "Козлука" и в. с. Елените.