П олиция пази Царево от мародери, които плъзнаха и в Елените след потопа. Това споделиха местни хора пред „Телеграф“ вчера. КПП-та са поставени на няколко места в града.

„След новината за стотачките доста бандити посетиха града, за да им се отвори късметът и да намерят пари или да влязат в изоставени къщи“, споделиха притеснени жители. „Притеснени сме, защото днес го дават да вали още повече и не се знае какво ни очаква. Местните няма да се евакуираме, защото повечето къщи са високо, но тези покрай дерето са застрашени и трябва да се евакуират“, допълват хората, които цял ден вчера почистваха улиците заедно с доброволци.

Ограничава се достъпът ваканционното селище Елените

„Радваме се, че няма жертви и обмисляме да направим благодарствен молебен, все още не се знае датата“, разказа отец Божидар Главев. „Изчакваме днес да мине и в каква посока ще се развият нещата. Положението не е розово, защото голяма част от улиците в ниската част на града са залети с вода и хората се стараят да ги изчистят“, добави още отецът.

Жителите на Царево трескаво пълнят чували с пясък. Те получиха и предупреждение от BG Alert, че се очакват големи количества дъжд и влизането в курорта е забранено. Мярката е предприета, за да гарантира безопасност на всички райони, коментира областният управител Владимир Крумов. Стана ясно още, че България ще поиска финансова помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС заради сериозните щети по Черноморието.

Днес е обявен и червен код за област Бургас и Варна, има голяма опасност от наводнения и се очаква да паднат над 65 л/кв. м дъжд за денонощие, съобщиха от НИМХ. Предупреждението също е в сила и за градовете Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище.

Стефани Георгиева