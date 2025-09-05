А ко ви се наложи да чакате линейка, не го правете край морето, в София или в Силистра.

Това предупреждават от Съюза на парамедиците в България, който публикува данни за състоянието на системата, получени по Закона за достъп до обществена информация от Министерството на здравеопазването и Центровете за спешна медицинска помощ.



Според тях в страната има 340 трайно незаети лекарски места в Спешна помощ.

В отделни дни цели областни градове като Смолян, Благоевград, Ямбол и Велико Търново остават без нито един лекарски екип.

„Картината е една и съща в цялата страна и тя е тъжна и тревожна. Няма хора. Бих казала, че скоро никъде няма да е добре да чакате линейка“, коментира в ефира на „Здравей, България” председателят на Съюза на парамедиците Ива Пехливанска. По думите ѝ недостигът на кадри се задълбочава с около 15% всяка година.

Само за София и Софийска област липсват над 100 лекари. Това представлява 60% дефицит спрямо обявените от Центъра за спешна медицинска помощ нужни щатове.

В Силистра липсата е малко по-малка – около 40%, но и там положението е „драматично и коства човешки животи“.

На практика това означава, че вместо да дежурят 10 екипа, работят едва 5.

„Тези екипи са на ръба на силите си, което се отразява и на пациентите – чакането е дълго, а когато помощта пристигне, тя идва от хора, които работят на предела на възможностите си“, обясни Пехливанска.

По думите ѝ млади лекари са споделили, че дори когато искат да дават дежурства в спешната помощ, срещат отказ от страна на центровете да ги назначат на непълно работно време или почасово.

