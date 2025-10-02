П резидентът Румен Радев коментира планираните промени в службите, които се гласуват в Народното събрание. Коментарът му дойде в отговор на атаки от управляващите.

Според него промените в законите за службите целят да ги овладеят, като по този начин ще се повлияе и баланса между институциите.

„Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите и службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени. Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция“, заяви президентът.