У жасен инцидент разтърси Троянско тази нощ! 18-годишно момиче загина на място след като колата, която управлявала, излетяла от пътя и се забила в железобетонен стълб на прав участък между село Орешак и град Троян, в района на квартал „Ливадето“.

Тежката катастрофа е станала около 1:00 часа през нощта, съобщи за БТА Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР в Ловеч.

След удара автомобилът се е преобърнал, а младата шофьорка е починала на място. В колата са пътували още трима младежи:

22-годишен – настанен в троянската болница,

17-годишен – транспортиран по спешност в лечебно заведение в Плевен,

и още един 22-годишен, който е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч, която изяснява причините за трагичния инцидент.

Според първоначални данни висока скорост и загуба на контрол може да са довели до фаталния удар.