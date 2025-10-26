У жасен инцидент разтърси Троянско тази нощ! 18-годишно момиче загина на място след като колата, която управлявала, излетяла от пътя и се забила в железобетонен стълб на прав участък между село Орешак и град Троян, в района на квартал „Ливадето“.
Тежката катастрофа е станала около 1:00 часа през нощта, съобщи за БТА Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР в Ловеч.
След удара автомобилът се е преобърнал, а младата шофьорка е починала на място. В колата са пътували още трима младежи:
- 22-годишен – настанен в троянската болница,
- 17-годишен – транспортиран по спешност в лечебно заведение в Плевен,
- и още един 22-годишен, който е освободен за домашно лечение.
По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч, която изяснява причините за трагичния инцидент.
Според първоначални данни висока скорост и загуба на контрол може да са довели до фаталния удар.