У жасна находка разтърси Разлог! В ранния следобед на 19 август, около 15:25 ч., на телефон 112 е подаден сигнал за безжизнено тяло, забелязано в коритото на река Язо.

На мястото веднага се втурнаха екипи на полицията и Спешна помощ. Установено е, че починалият е 72-годишен местен жител. По първоначални данни по тялото не са открити следи от насилие, което засилва мистерията около фаталния инцидент.

За случая е уведомена прокуратурата, а разследващите вече работят по различни версии. Предстои аутопсия, която трябва да даде отговор на въпроса – какво е довело до трагичната смърт на възрастния мъж в сърцето на малкия град.