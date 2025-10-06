К ървава трагедия в покрайнините на разградското село Осенец! В неделния следобед, около 15 часа на 5 октомври, кметът на селото подава сигнал за бушуващ пожар. Когато огънят е овладян, огнеборците откриват обгорялото тяло на мъж.

Жертвата е 73-годишен жител на близкото село Стражец. По първоначалния оглед, извършен с участието на съдебен лекар, следи от насилие не са установени.

Тялото е транспортирано за аутопсия в болницата в Русе, а по случая е образувано досъдебно производство.

Според първоначалните данни, трагедията е причинена от запалени дюшеци и отпадъци, чиито задушаващи изпарения вероятно са довели до смъртта на възрастния мъж, предаде БТА.