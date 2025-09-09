К атегорично е потвърдено, че няма да настъпят промени в един от най-ключовите моменти от пенсионната система на България – възрастта за пенсиониране.

През май тази година парламентът възложи на МТСП, МФ, КФН и НОИ да изготвят в шестмесечен срок „Пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система“.

Бившият социален министър и настоящ депутат от социалната комисия в НС Хасан Адемов обяви, че документът вече е факт и в него е подчертано, че възрастта за пенсиониране остава без промяна, като основните усилия ще бъдат насочени към по-добро управление на фондовете и осигуряване на по-високи пенсии в бъдеще.

"Тази пътна карта на практика се базира на четири основополагащи документа, на първо място - анализ на системата на задължителното пенсионно осигуряване, изготвен от Министерството на труда и социалната политика, друг анализ на действащата пенсионна система с предложение за нейното усъвършенстване, годишният членски доклад на Осигурителния институт за 2024 година, проучване на обществените нагласи за актуализиране на пенсионната система, изготвен от Националния център за парламентарни изследвания.

Всичките тези четири анализа са за постигане на дългосрочна финансова стабилност и устойчивост, както и ефективност на Националната система във връзка с демографските процеси, които протичат, но за да се случи всичко това, на първо място трябва да се променят дефектите, които се показват както на първия, така и на втория стълб.

Категорична е позицията на министъра на труда и социалната политика, на управителя на Националния осигурителен институт, че до увеличението на възрастта на пенсиониране няма да се пристъпва, защото всъщност в момента тече реформата за увеличаване на възрастта от 2015 година, когато министър на труда беше Ивайло Калфин.

До 2037 година трябва да се изравни възрастта за жените и мъжете и всички да се пенсионират на 65 години", отбеляза специалистът.