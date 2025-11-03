Т рагедия в държавната администрация! Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Светлозар Патарински е починал внезапно на едва 47 години.

Тъжната вест беше съобщена от Министерството на земеделието в неделя и предизвика вълна от скръб сред колеги, институции и хора от сектора.

„С дълбоко прискърбие съобщаваме, че внезапно ни напусна д-р Патарински – човек на дълга, честта и професионализма“, написаха от ведомството.

Колегите му го описват като спокоен, прям и изцяло отдаден на работата си.

„Той носеше системата на плещите си. Имаше мисия, имаше визия. И имаше човечност, която рядко се среща“, споделят хора от екипа на БАБХ.

Д-р Светлозар Патарински е роден през 1978 г. и е магистър по ветеринарна медицина от Лесотехническия университет в София. Кариерният му път преминава през частния сектор и държавната администрация, като в юни 2023 г. оглави БАБХ. Преди това ръководи Областната дирекция по безопасност на храните – София-област.