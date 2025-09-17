Л умна пожар в близост до главен път Е-79, в района на Кресненските ханчета.

Сигналът за огнената стихия е подаден от преминаващи шофьори около 12:50 часа. Запалили са се сухи треви в Кресненското дефиле.

На място са пристигнали три екипа на РДПБЗН - Благоевград.

Служители на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград регулират движението на пътни превозни средства в района на пожара.

„Огънят все още е не е локализиран. На по-късен етап ще мога да дам повече информация. Изпратили сме наши служители, които работят на терен“, каза за „Телеграф“ комисар Валентин Василев, директор на РДПБЗН - Благоевград.

Владимир Симеонов