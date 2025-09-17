Н ад 300 000 българи ще пътуват около Деня на Независимостта в страната и чужбина. Това прогнозира директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов пред „Телеграф“. Част от тях ще слеят почивния 22 септември с оставащите 4 работни дни през следващата седмица и могат да си удължат лятото със септемврийска почивка в съседна Гърция или Турция. Според прогнозите на шефа на института около 40 000 ще пътуват извън страната по време на дългия уикенд. Най-много ще се насочат към съседна Гърция, където ще отидат 20 000 българи. Следващата топ дестинация за нашенци е Турция. Натам се очаква да пътуват над 10 000. Останалите, които ще напуснат страната, ще използват дългия уикенд за пътешествия из Европа и други екзотични дестинации.

Дестинации

По-голямата част от пътуващите обаче ще се ограничат в пределите на страната. Желани дестинации са морските курорти, където цените вече са значително по-ниски, както и планинските и СПА дестинациите. Ако в сезона цената на нощувка в петзвезден хотел на човек е минимум 200 лева, сега може да се намери и за 100 лева, тоест наполовина. Една от офертите е за Златни пясъци за хотел на 150 метра от плажа и аквапарк. Цената на нощувката на база ол инклузив е 70 лева. Хотелът разполага и със закрит басейн, сауна, джакузи, парна баня.

За Габровския Балкан пък има оферта за настаняване на 20 и напускане на 22 септември за 169 лева. Цената е за две нощувки със закуски, обед и вечеря на човек. Също за феновете на планината се предлага ултра ол инклузив ваканция за 144 лева в Банско. Морето пък предлага изключителни изгодни цени в края на сезона.

Чужбина

Офертите за пътувания зад граница на някои туроператори са почти разпродадени. Все още обаче има предложение за Златна Прага, като цената е за три нощувки със закуски плюс самолет за 1045 лева на човек. Има и единични места, и то за пътувания с автобус, обясниха туроператори. В мрежата все още се предлагат оферти за екскурзии до Истанбул или Одрин. Цените с автобус са между 140 и 260 лева, като в тях са включени две нощувки със закуски в хотел освен транспорт. Разликата в стойността зависи от мястото за настаняване.

Също така има все още места за екскурзия до Босна и Херцеговина за септемврийските празници. Офертата е за 3 нощувки със закуски и вечери, като цената е 460 лева на човек. В сумата се включва туристическа програма в Сараево и Вишеград, екскурзоводско обслужване по целия маршрут и медицинска застраховка с асистанс на стойност 5000 евро.

За малко под 600 лева пък може да отидете с автобус и да разгледате Виена и Будапеща. Най-посещавана ще е Гърция, като повечето нашенци са си запазили хотели или къщи за гости без туроператор. От предложенията, които са в сайтовете, може да отидете до гръцките плажове за ден с нощен преход до почивка на Крит срещу 600 лева на човек.

Русе и Търново коткат гости с музикални фестивали

В Русе от 20 до 22 септември 2025 г. ще се проведе седемнадесетото издание на Green Rock Fest. На сцената ще излязат както утвърдени банди от България и чужбина, така и млади изпълнители – победители в инициативата „Зелени рок вдъхновения“. Сред участниците са групите Caliberty, Alogia, Jeremy?, Black Rose, СМОГ, Inconvenients, Хаос и Himera. Специален гост на 21 септември е световноизвестният италиански вокалист Фабио Лионе, познат от Rhapsody, Angra и множество международни колаборации. Той ще се качи на сцената заедно със сръбската група Alogia. Вечерта на 21 септември фасадата на сградата на община Русе ще бъде преобразена чрез специално 3D Mapping и светлинно шоу на тема „Опазване на околната среда“.

По същото време, но във Велико Търново пък ще е 18-ото издание на Международния фестивал на военните оркестри, който ще събере на една сцена Военния оркестър на 3-ти армейски корпус „Александър Велики” от Солун, Бурса Улудаг Мехтер Бенд, Гвардейския представителен духов оркестър – София, и Фестивалния военен оркестър “Маестро Николай Косев”.

Елена Иванова