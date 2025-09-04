Д вама мъже са пострадали при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, съобщиха за БТА от прокуратурата в Стара Загора. Единият от тях е на 46 години и е с коремна травма, като му се извършва оперативна интервенция. Вторият е на 56 години и е с травма, увреждаща слуха му.

Работник е пострадал в завод "Арсенал"!

До момента е установено, че в 10:30 часа днес в цех в оръжейния завод, по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин, е настъпила трудова злополука. В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.

Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл.134, ал.1, т.2 от Наказателния кодекс - за това, че на двамата мъже е причинена средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването - оглед на местопроизшествие. Предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на причината за настъпване на инцидента. Предстоят разпити на свидетели. Срокът за разследване е двумесечен.

БТА припомня, че трудова злополука в завод „Арсенал“ в Казанлък възникна на 20 август. Пострада 53-годишен багерист, който почина два дни по-късно в Клиниката по изгаряния към Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги“ в Пловдив.