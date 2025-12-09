В рамките на последното десетилетие делът на чуждестранните студенти в България е нараснал повече от 2 пъти – от около 4% през 2013 година до близо 9% от действащите студенти през 2025 г.

Това става ясно при представянето на последното издание на рейтинговата система на висшите училища в България. Тя сравнява представянето на 51 акредитирани университета у нас в рамките на 52 професионални направления. Тя използва 52 индикатора - от качеството на обучението и научната дейност, до реализацията на завършилите и размера на доходите им след дипломирането и обратната връзка на студентите. Тази година за първи път е включен и индикатор, измерващ оценката на студентите за посещаемостта на лекциите и упражненията.

Лекари

За поредна година делът на чуждестранните студенти е най-голям в направленията „Медицина“ (58,6%), „Дентална медицина“ (47,8%) и „Ветеринарна медицина“ (32,5%). „Това показва, че българското висше образование е конкурентоспособно“, коментира Георги Стойчев от институт „Отворено общество“ София. По думите му скоро броят на чуждестранните студенти в България ще се изравни с българските студенти в чужбина.

Според Национална карта на висшето образование в България (НКВОБ), която предстои да бъде актуализирана с данните за 2025 г., действащите студенти – български граждани, са 174 118, а чуждестранните студенти са 16 532. От академичните ръководства на водещите вузове изтъкват пред „Телеграф“, че интересът се провокира не само от по-ниските такси да обучението, но и заради трайната тенденция за подобряване на качеството и повишаването на престижа на българските дипломи.

Съседи

По данни от МОН най-много чуждестранни студенти в България пристигат от съседна Гърция – 3277, след това се нареждат тези от Великобритания - 2235, от Украйна - 2151, от Германия - 1532, от Италия - 990 студенти. Очаквано най-много студенти от други страни се обучават в медицинските университети в София (3470), Пловдив (2577) и Варна, където от около 2000 студенти половината са от Германия. Софийският университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ (1394), а след него са медицинският университет в Плевен (1360) и Тракийският университет в Стара Загора (565), където също се учи медицина. Сериозен брой студенти от други страни има и в УНСС (403), и в Югозападния университет „Неофит Рилски (600). В Благоевград обучават момчета и момичета от Австрия, Албания, Армения, Грузия, Гърция, Замбия, Израел, Исландия, Италия, Казахстан, Турция, Украйна.

Английски

В специалност „Медицина“ на английски език в Медицинския университет в Плевен към момента се обучават 1360 чуждестранни студенти от 53 държави, от тях над 630 са от страни от ЕС. Най-многобройни са студентите от Италия - 600, Индия - 272, Великобритания - 131, следвани от Япония - 32, Пакистан и Ирландия - по 30 чуждестранни граждани. От тази година университетът в Плевен е първият медицински университет в страната, който реализира прием на чуждестранни студенти в специалността „Медицинска сестра“. Първите чужденци, които се записаха в нея, бяха осем индийски студенти.

В Националната музикална академия (НМА) "Проф. Панчо Владигеров" се обучават общо 116 чуждестранни студенти, от тях 11 са от страни от ЕС и Азия, а в Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски" се обучават 84 чуждестранни студенти. Студентите от Европейския съюз са общо 41, както следва: Гърция - 36, Кипър - 3, Франция - 1, Полша – 1, и още 15 държави от Европа и Азия.

Райони

Според вече предложената за обществено обсъждане актуализация на НКВОБ най-висок е делът на българските граждани сред студентите в Северния централен район –

98.85% (съответно само 1.15% е делът на студентите чужди граждани), а най-нисък е делът на българските граждани сред студентите в Северозападния район – 73.44%, където 26.56% са студентите чужди граждани. Документът, който трябва да бъде утвърден с акт на правителството, отчита, че над половината (59%) от всички чуждестранни студенти в страната се обучават само в две професионални направления – „Медицина“ (49.2%) и „Дентална медицина“ (9.9%).

Студентите чужди граждани представляват над 10% от действащите студенти в професионалните направления (ПН) „Туризъм“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Теория и управление на

образованието“. Изцяло български студенти има в ПН „Металургия“ и „Растителна защита“. В други пет направления студентите български граждани са над 99%, включително „Животновъдство“, „Военно дело“, „Национална сигурност“, „Химични технологии“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“.

Европа

По данни на Евростат средният дял на чуждестранните студенти в страните – членки на ЕС, се увеличава от 7.2% през 2015 г. на 8.4% през 2023 г. Данните на Евростат за България показват много по-бързо увеличение – от 4.2% през 2015 г. до 8.7% през 2023 г., като България вече леко надминава средното ниво в ЕС. На Балканите България е сред водещите по дял на чуждестранните студенти след Северна Македония с 10.6% чуждестранни студенти и пред Румъния – 6.7%, Сърбия – 4.6%, Турция – 4.3%, Хърватия – 3.7%, Гърция – 3%, Албания – 1.7%.

Все пак много европейски държави имат по-висок дял на чуждестранните студенти от България, включително Германия – 12.7%, Чехия – 16.6%, Австрия – 20%, Кипър – 22.3%, Люксембург 52.3%.

Отново по данни на Евростат България е първенец по концентрация на чуждестранни студенти с 58% дял на студентите в областта на здравеопазването и социалните услуги спрямо всички чуждестранни студенти в българските висши училища. Този дял средно за Европейския съюз е 14%, но има още няколко страни с висок дял – Румъния, Малта и Белгия имат над 30% концентрация на чуждестранни студенти в областта на здравеопазването и социалните услуги. В Латвия, Словакия и Унгария този дял е почти 30%.

За разлика от доминацията на медицината сред чуждестранните студенти в България средно в ЕС най-популярните области са „Бизнес администрация и право“, „Инженерни науки“,

„Хуманитарни науки и изкуства“ и едва след това идват „Здравеопазване“ и „Социални услуги“. Съседните на България държави привличат най-много студенти в едни и същи три области – „Здравеопазване“, „Бизнес администрация и право“ и „Инженерни науки“. Изключение прави Гърция, която привлича най-много чуждестранните студенти в областта „Хуманитарни науки и изкуства“.

Идват от над 120 страни

Чуждестранните студенти в България идват от над 120 държави, но почти 90% са от Европа, а близо половината чуждестранни студенти са от три страни – Гърция, Великобритания и Германия. За разлика от България средно в Европейския съюз повече от половината чуждестранни студенти идват от други континенти – основно Азия, Африка и Южна Америка.

РЕКОРД: 5000 са валидирали професионални умения

Над 5000 души в България са валидирали професионалните си умения и знания през миналата годна и са получили документ, удостоверяващ компетентностите им. Това е повече, отколкото общо през предходните 8 години.

Модернизирането на професионалното образование включва и нов списък с професии, които да бъдат по-широкопрофилни, тъй като пазарът на труда в бъдеще ще изисква по-голяма основа от умения и способност за надграждане и преквалификация. В момента новият списък съдържа 180 професии, а в стария списък броят им беше 253, стана ясно по време на форума. Ученици от Националната търговско-банкова гимназия и Професионалната гимназия по електротехника и автоматика разказаха за успешно преминати от тях практики в различни компании по време на обучението им.

Людмил Христов