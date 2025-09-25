Д имитровград става столица на соца. Това ще се случи в три стъпки, като днес местният парламент трябва да се приеме декларация за преместване на Музея на социалистическото изкуство от София в Димитровград, с която паметниците на Тато и Ленин да отидат при тях. Предложението е на общинския съветник Иван Евлогиев от групата на „Алтернативата“. Според него това е една от трите стъпки за превръщането на Димитровград в европейски център на културата или поне в културен център с уникална идентичност. Останалите две са получаване на статут на европейска дестинация и прерастване на Пеньовите дни в Пролетни дни на изкуствата в България.

Статуите от соца в музея в София

Градът

Димитровград е архитектурен паметник от времето на социализма. По тази причина е приет в ATRIUM. Придобиването на статут на европейска дестинация пък ще се отрази на цялостния обществено-икономически живот на страната. Евлогиев отчита, че без политическо решение на държавно ниво и без сериозна инвестиция такова преместване е невъзможно. Той описва и стъпките, които са нужни на местно и национално ниво за преместването на музея.

Съветникът чертае и пътя за реализирането на идеята, като подчертава, че музеят е част от Националната галерия, която е на подчинение на Министерство на културата. Според него вариантите тук са два - или МК трябва да вземе решение за преструктуриране на Националната галерия, или разкриване на филиал в Димитровград. Към момента Историческият музей в града подготвя концепция за нов отдел/филиал „Социалистическо изкуство“. Сред целите и задачите са и провеждането на маркетингови инициативи, които да популяризират града като „жив музей на социализма“ и включването му в туристически маршрути: Хасково-Димитровград-Перперикон.

