П редотвратиха покушение срещу американския президент. Доналд Тръмп оцеля, след като силите на реда спипаха организаторката на покушението.
Натали Роуз Джоунс от Индиана беше арестувана и обвинена в заплаха за убийство на Доналд Тръмп. Тя пътува до Вашингтон, за да отвлече и убие президента.
50-годишната жена от Лафайет, Индиана, беше арестувана във Вашингтон за серия от смъртни заплахи, отправени към президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя е обвинена във връзка със заплахи, отправени в социалните медии, според новоназначения прокурор на САЩ Джанин Ферис Пиро.
Nathalie Rose Jones, 50, posted on Aug 6:
"I literally told FBI in five states today that I am willing to sacrificially kill this POTUS by disemboweling him and cutting out his…
Според официалното прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ се смята, че жената е заплашила да убие президента Тръмп. Предполагаемите ѝ заплахи в социалните мрежи също така показват, че тя е възнамерявала да отвлече или да причини телесна повреда на американския президент.
Тайните служби на САЩ са забелязали потребителския акаунт в Instagram „nath.jones“ . Смята се, че служители са открили заплашителни коментари за Тръмп в акаунта на жената през този период.
Заговор за убийство
"Готова съм да се жертвам и да убия президента, като разкъсам червата му и извадя трахеята му"... - написала атентаторката в мрежите.
Друга публикация, споделена на 14 август, беше насочена към министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.
В нея тя съобщава: „Моля, проведете церемония по арестуването и отстраняването на президента Тръмп като терорист пред американския народ от 22:00 до 14:00 часа в Белия дом в събота, 16 август 2025 г.“
